BMGK'deki Veto Hakkı Eleştirildi - Son Dakika
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BMGK'deki Veto Hakkı Eleştirildi

Malezya Dışişleri Bakanı, veto hakkının keyfi kullanılmaması gerektiğini vurguladı ve reform çağrısı yaptı.

29.09.2024 00:16
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Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) veto yetkisini eleştirerek, "Veto hakkı keyfi olarak kullanılmamalıdır. İnsanlığa karşı işlenen suçlar ve sivil altyapıya yönelik saldırılarda bir istisna olmalıdır." dedi.

Hasan, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda konuştu.

Birçok kişi için dünyanın 79 yıl öncesine göre daha güvenli olmadığını dile getiren Hasan, savaşın uzaktan ve cezasız şekilde yürütülebildiği bir dönemde olduklarını kaydetti.

Hasan, "Küresel yönetişimin Filistinlilere yönelik soykırımı ele almaktaki başarısızlığı konusunda dünya tarihinde kritik bir noktada duruyoruz. ve dünya liderlerinin bu korkunç suçları sona erdirmek için verdikleri berbat tepkiler tüm dünyada yankı buldu." diye konuştu.

Birçok kişinin Gazze halkı için adalet aradığını ve ateşkes sağlanması konusunda çaba sarf ettiğini belirten Hasan, seslerinin defalarca BMGK'deki veto yetkisiyle kesildiğini vurguladı.

Hasan, BMGK'deki veto mekanizmasının, kitlesel zulme fırsat tanımak için suistimal edildiğinin altını çizerek, ateşkes sağlama konusundaki başarısızlığın artık haklı gösterilemeyeceğini söyledi.

Sorunu ele alma zamanının geldiğini dile getiren Hasan, "Veto hakkı keyfi olarak kullanılmamalıdır. İnsanlığa karşı işlenen suçlar ve sivil altyapıya yönelik saldırılarda bir istisna olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Hasan, demokratik olmayan veto yetkisinin sınırlandırılması ya da tamamen kaldırılması gerektiğine dikkati çekerek, "Güvenlik Konseyi'nin aşağılayıcı etkisizliği, çoğunluğun sesinin hakim olduğu bu Genel Kurul'un güçlendirilmesi yoluyla düzeltilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in soykırım sözleşmesi ve insan hakları anlaşmaları dahil tüm uluslararası hukuku ihlal ettiğine vurgu yapan Hasan, birkaç ay önce dünyanın, İsrail temsilcisinin Genel Kurul salonunda BM Şartı metnini parçalayarak BM ile alay etmesine tanık olduğunu hatırlattı.

Filipinler'den BMGK'de reform çağrısı

Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ise yaptığı konuşmada, dünyanın hiç olmadığı kadar hızlı değiştiğini söyledi.

Manalo, bu duruma BM'nin de ayak uydurması gerektiğini vurgulayarak, bunun da BMGK'de reform yapmak ve BM Genel Kurulu'nu "yeniden canlandırmaktan" geçtiğini kaydetti.

Gazze, Ukrayna, Yemen, Sudan, Myanmar ve Kongo'daki insanların çektiği acılara etkili şekilde cevap verilebilmesi için uluslararası toplumun daha fazla desteğine ihtiyaç olduğunu anlatan Manalo, "Ukrayna'da ve Gazze'de zorla yerinden edilenlerin sayısındaki artış, daha derin bir kolektif sorumluluk duygusunun gerekliliğini gösteriyor." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Malezya, Güncel, Dünya, Son Dakika

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