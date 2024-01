BMGK Üyeleri Gazze Halkının Zorla Yerinden Edilemeyeceğini Vurguladı

NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Gazze halkının zorla yerinden edilemeyeceğini ve evlerine geri dönebilmesi gerektiğinin altını çizdi.

BMGK'de Cezayir'in talebi üzerine Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin durumu hakkında oturum düzenlendi.

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, Gazze'de olanların insanlığın bilincinde bir utanç lekesi olarak kalacağını söyledi.

İsrail'in acımasız bombardımanı ve sivil altyapıyı yok etmesinin Gazze'yi yaşanmaz hale getirmeyi amaçladığını kaydeden Bendjama, Filistinlileri kendi topraklarının dışına itmeye çalıştıklarını belirtti.

Bendjama, söz konusu planın şu anda bombalama ve yıkımla gerçekleştirilmeye çalışıldığını anlatarak, "Bu plan başarısız olmaya mahkumdur. Hepimizin Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini reddetmesi gerekiyor. Filistinlerin yerinin sadece kendi toprakları olduğunu herkesin anlaması gerekiyor." diye konuştu.

BMGK ve uluslararası toplumun tek bir sesle konuşması gerektiğini dile getiren Bendjama, "Planlar uygulanırken bu odadaki kimse sessiz kalamaz. Sessiz kalmak suç ortaklığıdır." vurgusunda bulundu.

Bendjama, BMGK'nin Gazze halkının zorla yerinden edilmesinin kabul edilemez olduğu konusunda hem fikir olduğunu bildirdi.

"Gazze halkı zorla yerinden edilemez"

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward ise İsrailli yerleşimcilerin şiddetinden ciddi endişe duyduğunu ifade etti.

Woodward, "Gazze halkı zorla yerinden edilemez ya da başka yerde iskan edilemez." vurgusunu yaptı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ise "Gazze'deki siviller koşullar müsaade ettiğinde evlerine dönebilmeli." ifadesini kullandı.

"Filistinli çocuklar için gemi yollarını korumaya gösterilen aciliyetin gösterilmesini umardık"

Filistin'in Riyad Mansur da Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasıyla ilgili "Holokostun dersi, İsrail suç işlerken onu desteklemek olmamalı. Bunun dersi, suç kim tarafından, kime karşı işlenirse işlensin, karşı çıkmak olmalı." dedi.

ABD ve İngiltere'nin Husilere yönelik saldırısı hakkında da konuşan Mansur, bölgesel gerginliği engellemenin yolunun daha fazla ateş açmaktan geçmediğini, ateşkesle bunun sağlanabileceğini söyledi.

Mansur, "Filistinli çocukların hayatını kurtarmak için gemi yollarını korumaya gösterilen aciliyetin gösterilmesini umardık." şeklinde konuştu.

Gazze'nin her köşesinin acı ve ölümle dolu olduğuna dikkati çeken Mansur, 100 gün içinde her bir Filistinlinin birkaç kere yerinden edildiğini, evlerinden BM sığınıklarına oradan çadırlara geçtiklerini söyledi.

Mansur, "Her yerde güvenlik aradılar. Hiçbir yerde güvenlik bulamadılar. Her yerde yaşam aradılar, her yerde ölümle karşılaştılar." ifadelerini kullandı.

İsrail'in kasıtlı olarak her şeyi yok ettiğinin altını çizen Mansur, "Filistin halkı hiçbir yere gitmeyecek." dedi.

"İsrail hükümetinin Gazze halkını yerinden etme niyeti yok"

İsrail'in BM Daimi Temscilcisi Gilad Erdan ise "İsrail hükümetinin Gazze halkını yerinden etme niyeti yok." savunmasını yaptı.

7 Ekim'den bu yana BMGK'nin Gazze konusunda 21 kere toplandığını, BM Genel Kurulunda 2, BMGK'de 2 karar kabul edildiğini belirten Erdan, bunların hiçbirinde Hamas'ın kınanmamasını eleştirdi.

Uluslararası Adalet Divanında İsrail'e yönelik "soykırım" davasının mesnetsiz olduğunu savunan Erdan, "Asıl BM'nin mahkemeye çıkması lazım. BM teröristlerin suç ortağı." suçlamasını kaydetti.