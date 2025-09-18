Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı - Son Dakika
18.09.2025 07:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Samsun Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi dahil bazı üniversitelerde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokullar kuruldu. Öte yandan aralarında İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun da bulunduğu bazı fakülte ve yüksek okullar kapatıldı, bazılarının ise isimleri değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile; Samsun Üniversitesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Şırnak Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul Teknik Üniversitesinde Mühendislik ve Teknoloji Tarihi Enstitüsü, Lokman Hekim Üniversitesinde Hemşirelik Fakültesi, Yeditepe Üniversitesinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Fırat Üniversitesinde Yazılım ve Bilişim Araştırma Enstitüsü kuruldu.

KAPATILAN FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLAR

İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Dokuz Eylül Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yeditepe Üniversitesinde Fen-Edebiyat Fakültesi kapatıldı.

İSİMLERİ DEĞİŞEN FAKÜLTELER

Fenerbahçe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak, Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak, Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesinin adı Develi İlahiyat Fakültesi olarak, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • osman şahin:
    ÜNÜVERSİTELERDE KAPATILSIN HATA LİSELER BİR TEK İLK ÖĞRETİM KALSIN CAHİL BİR KİTLE YARATILSIN SADECE SİZİ ALKIŞLAYACAK BİR TOPLUM 39 31 Yanıtla
    Halis demir:
    osman laf olsun birşeyler yazayım erdoğan düşmanlığını yağmur yağsada siyasete bağlayayım diye bir şeyyler yazmışsın ne zaman araştırdın elinde nasıl belgeler var ya insanda biraz utanma arlanma olur 10 23
    onur pari:
    Halis Demir mevzuyu anlaman zor gözüküyor. Ne belgesi lazım sana? Sende ne gibi bir negle var savunacak çok merak ediyorum. 6 1
  • Diyego Can:
    sadece gereksiz imza atın. bu ülkeye en çok lazım olan idamı getirmeyin dün 2 çocuk arabadan kaçarken vuruldu hiç kimsenin umurunda değil medyaya yansımasa kimsenin haberi yok.toprak davasında biribirini vuran vurana bu duruma artık cocuklarda girdi 9 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
