Ali Koç maç sonu çıldırdı! Futbolcuları yanına alıp \'\'Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner\'\' dedi

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de kulüp başkanı Ali Koç, hakem kararlarına tepki gösterdi.

"BİZE OPERASYON ÇEKİLDİ"

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün yapacağı başkanlık seçimi öncesinde hakemlerin "operasyon çektiğini" savundu.

Dijital hakem atamalarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Koç, "Bu, seçim öncesi yapılmış bir operasyondur. Kimse bana dijital atamaydı hikayesi anlatmasın. Federasyon, herkes, dijital atamanın olmadığı biliyor. Bile bile en son atanacak hakemin, Galatasaray takma adıyla eğitime katılacak kadar yüzsüz birini buraya atamak, bunu seçim öncesi bekliyorduk. Bu bizim seçim için operasyondur. Hakemlerin ne olduğu, iki hakemin ne olduğu Fenerbahçeliler tarafından gayet iyi bilinir. Uzun süredir federasyon başkanına MHK başkanının kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideolojiye bağlı olduğunu dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Kalbim bu vücutta attığı sürece Ferhat Gündoğdu'nun (MHK başkanı) kim olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle tüm ülke görecek." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN ANKARA BU KİŞİYİ KONUŞUN"

Karşılaşmadaki bir pozisyonun içinde penaltılık iki kararın olduğunu dile getiren Koç, "Bu iş böyle olmaz. Federasyon başkanı ne dedi; VAR hakeminin hata yapması kabul edilemez. Biraz bekledik. Çok enderdir. Bir pozisyonda iki penaltı pozisyonunun olması enderdir. Böyle bir pozisyon yaşandı. Hangi otoriteye sorarsan sor, ya iki pozisyonda da penaltı ya da iki pozisyondan biri için penaltı diyor. Şaka gibi. Uzatmalar 2 dakika oynandı. VAR'a gidecekmiş gibi dinledi, sonra da maçı bitirdi. Buraya yollayan kişi işin sorumlusudur. Sayın başkan size sesleniyorum. Siz dediniz ki, 'VAR hakemi hata yapamaz'. Tavrınızı bekliyoruz. Türk futbolunun selameti için MHK başkanının kim olduğuna kulak verin. Bütün Ankara bu kişiyi konuşun. Niye kulak vermiyorsunuz? Etraflıca niye araştırmıyorsunuz? Zaten hakemlik kariyeri açısından MHK başkanlığı yapamayacak sicile de sahip bir insan. Geçen sefer atadılar, arkasına birini koydular. Ahmet Şahin diye biri. Akıl hocası esas oydu, o ve birkaç kişi daha. Bu hakemin seçim öncesi atanması Fenerbahçe seçimlerine operasyondur, müdahaledir." değerlendirmesinde bulundu.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Yeniden göreve seçilmeleri durumunda MHK başta olmak üzere herkesle mücadele edeceklerini anlatan Koç, "Pazartesi günü seçim sonuçlarına göre başkan seçildiğimiz takdirde MHK başkanı olmak üzere herkesle mücadele edeceğimizi ve Fenerbahçe'nin karşısında bu zihniyetin duramayacağını bilmenizi istiyorum. Öyle ya da böyle şampiyon olacağız. Bugün çok mu iyi oynadık? Hayır. Beraberliği hak ettik mi? Kesinlikle hayır. Penaltı kaçırdık, saçma sapan bir gol yedik. Kalecilerin kaderinde bu vardır. Kritik bir yerde gol geldi. 3-0, 5-0, 4-1'ken gol gelse bir şey olmaz. İki pozisyonun aynı anda, kornerde hakemin gördüğü penaltıyı çalmaması, VAR'ın çağırmaması olacak iş değil. Bu adamlar bir vazife için geldiler. Vazifelerini yerine getirdiler. Ben hayatta olduğum müddetçe Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, hangi zihniyete hizmet ettiğini, neyi temsil ettiğini, açıklanana kadar peşinde olacağım." diye konuştu.

"BU İŞİN İNTİKAMI OLACAKTIR"

Ali Koç, hakem hatalarının sezon sonunda sıralamayı etkilediğini söyledi. Trabzonspor maçında nizami gollerinin verilmediğini iddia eden Koç, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe camiası neyin ne olduğunu gayet biliyor. Hafta sonu derbi maç oynandı. Çizgiyi geçen top gol verilmedi. Kırmızı kart verilmesi gerek pozisyon VAR'dan verildi. Orta hakem vermedi. Rakibimiz attığı golün gol olduğunu iddia ediyor. Biz yabancı hakemlere de sorduğumuzda golden önce faul deniyor. Tartışılabilir ama bize göre net faul. Sadece o konuşuluyor. Çizgiyi geçen gol hiç konuşulmuyor. Yapı yapı derken boşuna bunları söylemiyoruz. Sezonun başındaki bu durumlar sezonun sonundaki sıralamayı etkileyen ana unsurların başında geliyor. Bu işin intikamı olacaktır. İki tane hakem yollayıp, operasyon çekip seçimleri etkilemek için... Pazar günü çok baskı yedik, Fenerbahçe'ye kıyak yaptık gibi algı yaratılıyor medyada. Onun için tam tersini yapalım... Bu zihniyet yüz milyonlarca avro harcanan Türk futbolunun başında olamaz, olmamalı. İyi niyetinizden şüphe edilmesin istiyorsanız, size bunu anlattım. Ne olur siz de defansif olmayın, araştırın. Niye böyle deniyor? Bu kişi hakkında kimdir, nedir anlayın. En azından hakemlik sicili Avrupa'nın 6. ve 7. en büyük liginin MHK başkanı olacak kapasitede değil. Geçen seneden tahammülümüz kalmadığını ifade etmiştik. Seçimlere de müdahil oluyorsa Türk hakemleri, sözün bittiği yerdeyiz. Bundan sonra ne olacağını sizler göreceksiniz."

"BAŞINDAN BERİ YABANCI VAR DİYORUZ"

Ali Koç, en başından beri yabancı VAR kararını savunduklarını ifade etti. Hesaplaşmalarının yeni başladığını vurgulayan Koç, "Biz başından beri yabancı VAR diyoruz. Burada da bir inatlaşma gidiyor. Bir zararı yok faydası var. Gördük geçen sezon. En azından hatalar dengeli dağıldı. Olacak iş değil. Ne olacak 2 puanımız. Daha iyi mi oynayın diyecekler, penaltıyı atsaydınız mı diyecekler. 2 tane daha penaltı deniyor. Son pozisyona penaltı diyorum. Adamın vücut dili her şeyi gösteriyor. Pazar günü seçim olmasaydı binlerce kişi yürürdük federasyona. Yanlış yerlere çekilmesin diye pazartesi gününü bekleyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun benim hesaplaşmam yeni başlıyor." şeklinde görüş belirtti.

FIFA kokartı taktıkları hakemin yabancı dilinin olmadığını ifade eden Koç, "Bu sorunun ortadan kalkması için arzu niyet ve dirayet gerekli. Çok basit, 'casinoda' yakalandığı için hakemliği bırakan bir adamın VAR direktörü olması nasıl kabul edilebilir? İyi niyetin olduğu yerde bu adam nasıl VAR direktörü yapılır? FIFA kokartı takıyorlar, lisanı yok adamın. Bu inatlaşmaya gitmemesi için TFF başkanının iyi niyetini gösterme zamanı gelmiştir. Kendisini aradım. Daha pozisyonu görmediğini söyledi. Haber bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu. Takımın şampiyon olacağına inandıklarının altını çizen Koç, şöyle konuştu:

"Federasyona başvuru gibi konular görsel şeyler. Yapacağımız daha şiddetli olacak. Pazar günü geçsin ondan sonra göreceksiniz. Bu çocuklar biz olalım olmayalım şampiyon olacak. İki takım için de sıkıntılı maç. Yeni transferlerimiz oynayamadı. Bir sürü oyuncumuzu da alan açmak için yolladığımız için dar kadroyla oynadık, onlar da dar kadroyla oynadılar. Hocamız yeni geldi. Bu, hocaya da bir şey yazmaz. Bu çocuklar, kağıttaki gücüyle hocasız bile maçı kazanmaları lazım. Böyle bir gece yaşadık. Saçma sapan gol yiyebilirsin, penaltı kaçırabilirsin. Bunlar futbolun içinde her zaman olan şeyler ama şu, iki kere penaltı oluyor VAR'ın görmemesi... Gözünün önünde oluyor pozisyon. Adam eliyle topu süpürüyor. Hakemin görmemesi kabul edilemez, bu art niyettir. Bu bilerek, isteyerek yapılmış bir şeydir."

Hakem atamasının yanlış olduğunu da dile getiren Koç, "Bu hakemlerin maça atanması külliyen yanlıştır. İsteyerek seçim öncesi bize yapılmış bir operasyondur. Türkiye Cumhuriyeti devleti kudretli bir devlettir. Bir yerde bunlara da operasyon yapılacak. Bir yerde bunlar ortaya çıkacak. Bizim şampiyonluklarımız puanlarımız akıp gidiyor. Biz yabancı VAR varken neden laf etmiyoruz çünkü dengeli. Yabancı VAR varken biz Sivas'ta şampiyonluk verdik. Sesimizi çıkarmadık. Yine aynı hakemdi. Doğruları söylemeyen bizleri uyutan, iyi niyetli gözüküp kafasının arkasında bin bir türlü düşünce olan biri MHK başkanımız. İsterlerse sezonu bitirsinler benim. Ben bu ülkeye bu adamın kim olduğunu, kimlerin akıl hocası olduğunu, niye atandığını göstereceğim. Ondan sonra bakalım Fenerbahçe camiasının karşısında durabilecek mi?" ifadelerini kullandı.

"BU ADAM BURAYA BİR DAHA GELEMEZ"

Maçta hakemlerin art niyetli olduğunu da aktaran Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beceriksizlikten olsa dengeli dağılır. Öyle bir şey olmuyor. Geçen sezona bakın yabancı VAR hakemleri gelene kadar ne hatalar yapıldı. Tek gollü sonuçlarla maç kazanıldığı zaman. Camiamız sinirli, öfkeli. İçiniz rahat olsun da demiyorum. Artık pazartesi kim olursa olsun, artık sorumluluğu elimize almak, gerekirse sokağa dökülmek, gerekiyorsa federasyona Beylerbeyi'ne gitmenin zamanı çoktan gelip geçmiştir. Kendi menfaatlerimizi kendimiz koruyacağız. Türk futbolunun selameti için Ferhat Gündoğdu'dan daha fazla uzatmadan Türk futbol ailesinden kendi iradesiyle çekilmesini rica ediyorum. Bu sefer rica ediyorum. Bazı yerlerden var ki söz konusu malum kişiler temizlenmediler. Onlardan biri de futboldur. Büyük kulüplerin hiçbiri istemiyor. Biz de istemiyoruz. O zaman niye inatlaşıyoruz. İbrahim Başkan temizlik yapmaya çalışıyor ama hala virüsler sistemde. Bu adam buraya bir daha gelemez. Ben başkanken demiyorum bu adam buraya gelemez, Fenerbahçeliler sokmaz. Binlerce kişi bu adam bir daha buraya gelirse sahaya iner."

MERT HAKAN YANDAŞ: ŞAMPİYON OLACAK TARAF BİZİZ

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Mert Hakan Yandaş, sezon sonunda şampiyon olacaklarını dile getirdi. Başkan Ali Koç'un kendilerinden konuşmamalarını istediğini ancak oyuncular olarak sessiz kalamadıklarını aktaran Mert Hakan, "Başkanımız gerekli yerlere değindi. Gerekli şeyleri söyledi. Başkanımız, biz konuşmak istediğimizi söylediğimizde kesinlikle konuşmamamız gerektiğini, bunu da başka yere çekeceklerini söyledi. Biz böyle gitmek istemedik. Aldığımız sonuçtan utanıyoruz. Tüm içtenliğimle tüm samimiyetimle tüm arkadaşlarım adına söylüyorum. Gerçekten utanıyoruz, verilen emeğe yazık ettiğimiz için utanıyoruz. Rakip takım oyuncusunun penaltı dediği pozisyonda penaltı vermeyenler de umarım utanır." ifadelerini kullandı.

Takım olarak konuştuklarına dikkati çeken Mert Hakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İçeride gerekli şeyleri konuştuk. Bundan sonra daha sıkı birlikte olup, daha fazla mücadele edip, ıslıklanan her oyuncu için daha fazla mücadele edeceğiz. Islıklananın sadece o futbolcu olmadığını söylemek istiyorum. Herkesin etkilendiğini söylemek istiyorum. Sinirliler, haklılar. Futbolda 5 dakikada 2-1 oluyor, tüm stat tüm camia hep beraber seviniyoruz. Oyun devam ederken oyuncu ıslıklamanın yararlı durum olmadığını düşünüyorum. Herkes bireysel olarak oyuncunun ıslıklandığını düşünüyor. Hepimiz ıslıklanıyoruz. Haklılar. Gerçekten aldığımız sonuçtan utanıyoruz. Bu işi biz buraya getirdik buradan da biz çıkaracağız. Yabancısı Türk'ü bu saate kadar içeride durup konuşmak istedik. Biz de emrivaki yapıp buraya geldik. İnşallah lig sonunda şampiyon olacak taraf biziz."