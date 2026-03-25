İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının duruşmasına sahte basın kartıyla giren şüpheli yakalandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının duruşmasına sahte basın kartıyla giren şüpheli yakalandı

25.03.2026 19:48  Güncelleme: 19:49
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk davasında, sahte basın kartı ile duruşma takip eden şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İBB'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' davası kapsamında duruşmaya sahte basın kartıyla girdiği belirlenen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının duruşmasında çekilen görüntüler jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan incelemelerde, görüntüleri duruşmaya sahte basın kartıyla giren bir kişinin çektiği belirlendi. Söz konusu şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlayan 2025/ 318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmalarına, sahte basın kartıyla girerek duruşma takibi yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılan E.Y.T hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

