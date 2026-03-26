Galatasaray'dan Osimhen kararı: Bu parayı veren alır
Galatasaray'dan Osimhen kararı: Bu parayı veren alır

26.03.2026 13:28
Galatasaray, Avrupa devlerinin istediği Victor Osimhen için 150 milyon euro bonservis belirlerken bu rakamı veren kulüp olursa yıldız futbolcu takımdan ayrılacak. Bu transfer gerçekleşirse kulüp tarihinin en yüksek satışlarından biri olacak.

Galatasaray, Avrupa devlerinin radarına giren Victor Osimhen için bonservis beklentisini netleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldız için 150 milyon euro talep ediyor.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Şampiyonlar Ligi performansıyla dikkatleri üzerine çeken Osimhen'e Barcelona başta olmak üzere PSG, Juventus, Bayern Münih ve Atletico Madrid'in ilgi gösterdiği belirtildi.

BARCELONA'NIN ALTERNATİFİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona'nın öncelikli hedefi Julian Alvarez olsa da transferin zorluğu nedeniyle alternatif olarak Osimhen'i gündemine aldığı ifade edildi.

YÖNETİM FİYATI BELİRLEDİ

Galatasaray yönetimi, 27 yaşındaki golcü için 150 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi ve bu rakamı talip kulüplere iletti.

REKOR SATIŞ KAPIDA

Belirlenen rakamın karşılanması halinde Osimhen'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda kulüp tarihinin en yüksek satışlarından biri olacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    savss ve kriz varken kimse bu parayi vermrz bence 2 12 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Bu transfer gerçekleşti ginde kulüp tarihinin en yüksek satışlarından biri olacakmış enteresan bir yaklasim 2 1 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı doğukan kadir kaşıkçı:
    Nedense sakatlanınca gözden düşürdü Gs. 0 1 Yanıtla
  • ali veli konya ali veli konya:
    Bunun kolu kırılmadı, dizinden kronik oldu. Kol diye milleti kandırıyorlar 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti
İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı Doğruysa tablo korkunç İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı! Doğruysa tablo korkunç
Bursa’da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
Avrupa’da hava kirliliği en yüksek yerler listesine Türkiye’den 5 yer girdi Avrupa'da hava kirliliği en yüksek yerler listesine Türkiye'den 5 yer girdi
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Davası’nda ilk kez hakim karşısına çıktı Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Davası'nda ilk kez hakim karşısına çıktı

14:10
Merih Demiral’dan bomba “Ölürüm Türkiyem“ performansı
Merih Demiral'dan bomba "Ölürüm Türkiyem" performansı
13:45
“Arda Güler’in formu sizi çekindiriyor mu“ sorusuna olay yanıt
"Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?" sorusuna olay yanıt
13:39
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
13:26
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı İşte şartlar
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar
13:16
Savaş devam ederken İran’dan tartışma yaratan karar Yaş 12’ye düşürüldü
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü
12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
12:05
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir Babası İstanbul’un göbeğindeki camide imam
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
11:27
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
26.03.2026 14:21:06
