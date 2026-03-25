Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahui, İran için ölümcül emri verdi
Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahui, İran için ölümcül emri verdi

25.03.2026 19:44
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşını bitirmeye yönelik açıklamaları sıklaşırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan tam tersi bir emir geldi. Netanyahu orduya İran'ın silah sanayisini 48 saat içinde imha etmek için saldırı emri verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusuna önümüzdeki 48 saat içinde İran'ın silah sanayisinin mümkün olduğunca büyük bir bölümünü imha etmek için her türlü çabayı gösterme emri verdi.

NETANYAHU'DAN "İRAN'IN SİLAH SANAYİSİNİ YOK EDİN" EMRİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşı bitirmeye yönelik diplomatik mesajlarını sıklaştırarak iki tarafın görüştüğünü söyledi. İsrail kanadından bu hamleye zıt bir askeri adım geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya İran’ın silah sanayisini tamamen imha etmek amacıyla 48 saat içinde geniş çaplı bir saldırı başlatma talimatı verdi.

BÖLGEDE "48 SAAT" ALARMI

Netanyahu’nun bu kararı, Washington ile Tel Aviv arasında stratejik bir görüş ayrılığı yaşandığı tartışmalarını alevlendirdi. İsrail, İran'ın nükleer ve askeri altyapısını kalıcı olarak devre dışı bırakmayı hedeflerken, ABD yönetimi Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması ve enerji akışının normale dönmesi için baskı yapıyor. Bu kritik 48 saatlik süreçte bölge, diplomasi ile topyekûn bir yıkım savaşı arasında gidip geliyor.

İRAN TRUMP'I YALANLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki kilit isimlerle yapılan görüşmelerde muhtemel bir anlaşma için 15 madde üzerinde uzlaşmaya varıldığını açıklamış, İran'ın asla nükleer silah sahibi olmama şartını kabul ettiğini söylemişti. İran Dışişleri Bakanlığı ve İran ordusu ise iki ülke arasında görüşme olduğu ve 15 maddelik planın ele alındığı iddialarını reddetmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, "Başarısızlığınızı bir anlaşma olarak sunmaya çalışmayın. Bizim gibiler, sizin gibilerle asla uzlaşamaz. Ne şimdi ne de sonra" açıklamasını yapmıştı.

İsrail basını, ABD ve İran'ın hızlı ve şartların muğlak olduğu bir anlaşmaya ulaşma senaryosunun İsrail liderlerinin uykusunu kaçırdığını iddia etmişti. Haberlerde, şartlar ayrıntılı bir şekilde netleşmeden savaşın sona ermesinin İran'ın fiilen üstün çıkması riski oluşturduğu ifade edilmişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

