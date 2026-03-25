Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı

25.03.2026 20:16
İngiltere'de dış istihbarat servisi MI6'nın eski Başkanı Alex Younger, İran'ın ABD ve İsrail ile arasındaki savaşta "üstünlüğü ele geçirdiğini" ve görevin zorluğunu hafife aldığını ifade ettiği Washington'ın "inisiyatifi kaybettiğini" belirtti. Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün İran'a avantaj sağladığını söyleyen Younger, bunun İran'a savaşta "üstünlük" verdiğini söyledi.

İngiltere'de dış istihbarat servisi MI6'nın 2014-2020'de başkanlığını yapan Alex Younger, "The Economist" dergisine verdiği podcast röportajında, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD İKİ HAFTA ÖNCE İNİSİYATİFİ İRAN'A KAPTIRDI"

"Gerçek şu ki ABD görevin zorluğunu hafife aldı ve bence yaklaşık iki hafta önce inisiyatifi İran'a kaptırdı." diyen Younger, İran yönetiminin gerçekte beklenenden daha dirençli olduğu görüşünü paylaştı.

Younger, "Geçen haziran gibi erken bir dönemde askeri kapasitelerini dağıtma ve bu silahların kullanım yetkisini devretme konusunda bazı iyi kararlar aldılar. Bu da onlara son derece güçlü hava harekatına karşı önemli ölçüde ek dayanıklılık sağladı." dedi.

"İRAN SAVAŞTA ÜSTÜNLÜĞE SAHİP"

Younger, İran'ın "yatay tırmanma stratejisi" izlediğini ifade ederek, "Körfez ülkelerine roket atarak ve bu şekilde ABD üzerinde baskı kurarak hareket ettiler." diye konuştu.

Eski MI6 Başkanı, "Enerji savaşının önemini anladılar ve boğazı ( Hürmüz Boğazı'nı) tehdit altında tutarak çatışmayı kendilerine avantaj sağlayacak şekilde küreselleştirdiler. Bu da onlara bazı araçlar sağladı. Ellerindeki zayıf kartı iyi oynadılar." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün İran'a avantaj sağladığını söyleyen Younger, bunun İran'a savaşta "üstünlük" verdiğini söyledi.

Alex Younger, kariyeri boyunca İran Devrim Muhafızları Ordusu ile mücadele ettiğini belirterek, İran'ın üstün durumda olduğu sonucuna varmaktan "pişmanlık duyduğunu" dile getirdi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Hürmüz Boğazı, Washington, İngiltere, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

