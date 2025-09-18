Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizleri 25 baz puan düşürüldü. Akdi faizler yüzde 4,75'ten yüzde 4 buçuğa indirildi. Geçikme faizi ise yüzde yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e düşürüldü. Yeni oranlar 1 Ekim itibariyle geçerli olacak.

POS KOMİSYON ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

TCMB, POS komisyon oranları uygulamasında değişiklik yaptı. Değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı.

Buna göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04'e düşürüldü. POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.

Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek.

BANKALARIN TİCARİ KREDİ KULLANDIRMA KOŞULLARI DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayınlanan Merkez Bankası tebliğine göre, bankaların ticari kredi kullandırma koşulları da değişti. Tebliğ şöyle:

- Bankalar kredi tahsis ve kredi kullandırım süreçlerini iki ayrı alt kalem olarak sınıflandırır. Kredi tahsis ücreti dış ticaret kapsamında yer alan tüm gayri nakdi krediler ve ticari kredi kartları da dahil olmak üzere kredi riski oluşturabilecek tüm kredi limitlerine karşılık alınır.

- Kredi tahsis ücreti tahsis edilen kredi limitinin yüzde 0,20'sini geçemez. Limitin artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınabilir. Limit tahsis veya yenileme talebi ticari müşteriden gelmediği müddetçe kredi tahsis ücreti alınamaz. Azami kredi tahsis ücreti yıllık olup tahsis edilen limit süresinin ay sayısı dikkate alınarak oransal uygulanır.

- Kredi kullandırım ücreti sadece nakdi kredilerden alınabilir ve kullandırılan kredinin yüzde 1,10'unu geçemez. Rotatif kredilerde bahse konu azami oran ortalama kredi kullandırım bakiyesi üzerinden yıllık olarak uygulanır. Rotatif kredilerin kullandırım ücreti ilgili dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesi üzerinden dönem sonlarında, diğer nakdi krediler için ise her bir kullandırım anında tahakkuk ettirilir. Bir yıldan kısa vadeli kredi kullandırımlarında azami kredi kullandırım ücreti, vade gün sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanır.

- Kredi kartı ile yapılan taksitsiz mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde, uygulanacak üye işyeri ücreti aylık referans oranın 0,45 puan artırılmış halini geçemez. Azami üye işyeri ücreti, referans oranın ilan tarihini takip eden ayın ilk gününden itibaren güncellenerek uygulanır. Banka kartı ile yapılan mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde, uygulanacak üye işyeri ücreti yüzde 1,04'ü geçemez."

- Bankalar ile üye işyerleri arasında yapılan özel anlaşmalar çerçevesinde tarım sektörü gibi hedeflenmiş müşteri kitlesi için tasarlanmış kartları kabul etmek suretiyle ödeme sürelerinin ertelendiği kart uygulamalarında, kart hamilinin ödemelerinin faizsiz ötelendiği süreler ay olarak belirlenir ve üye işyerinden kredi kartı işlemleri için talep edilebilecek azami üye işyeri ücreti hesabında çarpan olarak dikkate alınır. Azami üye işyeri ücreti, ay sayısı ile taksitsiz işlemler için geçerli olan azami ücret çarpılarak hesaplanır.

- İşlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılmaması halinde, söz konusu azami üye işyeri ücreti, işlem tarihinin ertesi günü ile işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına geçmesi arasında kalan gün sayısı dikkate alınarak düşürülür. Kredi kartı ile yapılan taksitsiz işlemlerde işlem tutarının üye işyeri serbest kullanımına geçeceği süre işlem tarihinin ertesi gününden itibaren kırk günü, banka kartı ile yapılan işlemlerde on beş günü aşamaz."

POS KOMİSYONU NEDİR?

POS komisyonu, kartlı sistemlerin işletilmesine ilişkin maliyetler için alınıyor. Kredi kartlarında banka kartlarından farklı olarak kart sahibine sağlanan kredi imkanı nedeniyle ilave fonlama maliyeti bulunuyor. Yeni düzenleme ile banka kartlarındaki komisyon oranı bu fonlama maliyetini içermeyecek şekilde belirlendi.

