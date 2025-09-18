Pensilvanya'da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti - Son Dakika
Pensilvanya'da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti

Pensilvanya'da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti
18.09.2025 07:11
Pensilvanya\'da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Saldırgan öldürüldü.

ABD'de bir kez daha silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Bu kez görev başındaki polisler kurşunların hedefi oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; olay Pensilvanya eyaletindeki York County bölgesinde meydana geldi. Yürütülen bir soruşturmada görevli polisler, yerel saatle 14.00 sıralarında kimliği henüz açıklanmayan bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda 3 polis memuru hayatını kaybederken, 2 polis memuru ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Pensilvanya Eyalet Polisi Komiseri Christopher Paris, saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Olay nedeniyle bölgedeki okullara "güvenli alanlara sığınma" uyarısı yapılırken, kısa süre sonra halka yönelik aktif bir tehdit olmadığı bildirildi.

Pensilvanya'da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti

PENSİLVANYA VALİSİ SHAPİRO: BU TÜR ŞİDDET OLAYLARI KABUL EDİLEMEZ

Pennsylvania Valisi Josh Shapiro, saldırının ardından olay yerine giderek hayatını kaybeden polislerin aileleriyle görüştü. Saldırıyı kınayan Shapiro, "Bu bölgeye, bu eyalete, bu ülkeye hizmet etmiş üç değerli insan hayatını kaybettiği için çok üzgünüz. Bu tür şiddet olayları kabul edilemez. Toplum olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu. Shapiro, hayatını kaybeden 3 polis memurunun anısına eyaletteki tüm bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.

Pensilvanya'da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti

FBI BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise sosyal medya platformu "X" üzerinden yaptığı açıklamada, FBI ile Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'nun yerel kolluk kuvvetlerine destek için olay yerine gönderildiğini ifade etti. Kolluk kuvvetlerine yönelik şiddetin "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Pondi, yaşamını yitiren polisler için dua etme çağrısında bulundu. FBI Direktörü Kash Patel de, sosyal medya platformu "X" üzerinden yaptığı paylaşımda FBI'ın yaşanan trajik silahlı saldırının ardından olay yerinde sahada olduğunu belirterek, "Dualarımız ölen polis memurları, aileleri ve tüm York County için" dedi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Pensilvanya'da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti - Son Dakika

    Yorumlar (2)

  • Murat Sert:
    oh ne güzel,devam. 3 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    darısı sarı kafa nın baş8na 2 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pensilvanya'da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti
