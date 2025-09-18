Hamas İsrail'e meydan okudu: Gazze, askerleriniz için mezar olacak - Son Dakika
Hamas İsrail'e meydan okudu: Gazze, askerleriniz için mezar olacak

18.09.2025 21:34
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail 'in Gazze'yi işgal harekatına ilişkin sert bir açıklama yaptı. Hamas yaptığı açıklamada İsrail'e meydan okurken; "Sizin için mücahitler ordusu, binlerce pusu ve bomba hazırladık. Gazze askerlerinize mezar olacak" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze kentini işgal planıyla esirleri öldürmeye karar vermişken kendilerinin esirlerin hayatını umursamayacaklarını belirtti.

İsrail, Gazze'yi tamamen işgal etmek için başlattığı kara harekatının 3. gününde Gazze'nin yanı sıra Lübnan'a da saldırı düzenlerken; Hamas'tan kritik bir açıklama geldi.

HAMAS MEYDAN OKUDU

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentini işgal planı kapsamında karadan ve havadan yoğunlaştırılan saldırılar ve esirlerin akıbetiyle ilgili değerlendirme yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Esirleriniz Gazze kentinin mahallelerine dağılmış durumda. Netanyahu onları öldürmeye karar vermişken bizim onların hayatını umursamamız söz konusu değil. Gazze kentindeki operasyon, esirlerin ölüsünü ya da dirisini göremeyeceğiniz ve hepsinin sonunun Ron Arad (İsrail'in 1986'da Lübnan'a düzenlediği bir operasyon sırasında kaybolan pilot) gibi olacağı anlamına geliyor.

"GAZZE ASKERLERİNİZE MEZAR OLACAK"

Askeri ve siyasi liderlerinize şunu söylüyoruz: Gazze, ordunuz için kolay bir lokma olmayacak. Sizden korkmuyoruz ve askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız. Sizin için mücahitler ordusu, binlerce pusu ve bomba hazırladık. Gazze askerlerinize mezar olacak.

Size ek zayiat verdirecek sert bir yıpratma savaşına giriyorsunuz. Mücahitlerimizi araçlarınızın kabinlerine patlayıcı cihazlar yerleştirmeleri için eğittik. Buldozerleriniz başlıca hedefimiz olacak ve elimizdeki esir sayısı artacak."

NE OLMUŞTU?

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. İsrail Savunma Bakanı Katz, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, yeniden kara saldırılarına başladıkları Gazze kentini yok etme tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Yorumlar (7)

    Yorumlar (7)

  • Muharrem Yüzügüldü:
    HELAL OLSUN SİZE HELALLL 29 5 Yanıtla
  • Umut Ürgün:
    boş beleşçiler 4 24 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    bilim teknoloji hep kazanır tüfekle kuş avlarsın 2 8 Yanıtla
    Muharrem Yüzügüldü:
    yobaz g ö t 0 0
  • yobaz deşen:
    traşşşş 1 6 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    inşallah yiğitler Allah'ın aslanları dualarımız sizinle Türkiye'den selamlar rabbim cihadınızı mübarek eylesin 5 0 Yanıtla
