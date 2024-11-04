BMMYK: Lübnan'dan Suriye'ye Göç Devam Ediyor

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları sonucu Lübnan'dan Suriye'ye geçişlerin devam ettiğini ve sınırda çok çaresiz bir durum olduğunu bildirdi.

BMMYK'nin X'teki hesabından Lübnan-Suriye sınırındaki duruma ilişkin paylaşım yapıldı.

"Suriye-Lübnan sınırındaki ekiplerimiz çok çaresiz bir durum bildirmeye devam ediyor." ifadeleri kullanılan paylaşımda, Lübnan'dan Suriye'ye geçiş yapanların yüzde 71'inden fazlasının Suriyeli olduğu kaydedildi.

Paylaşımda, birçoğunun böyle bir yolculuk için ellerindeki her şeyi sattığını aktardığı belirtilerek, "BMMYK yardım ediyor ancak ihtiyaçlar çok büyük. Daha fazla fona ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulunuldu.

BM Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) 1 Kasım'da yapılan açıklamada, İsrail'in zorla yerinden etme talepleri ve ardından gelen saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sayısında önemli artış yaşandığına dikkat çekilerek, "Toplamda 842 binden fazla kişi yerinden edildi, bunların yarısından fazlası kadın ve kız çocuğu." ifadesi kullanılmıştı.

-? ???İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 986 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 986 kişi öldü, 13 bin 402 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.