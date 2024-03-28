BMMYK ve ortakları, Güney Sudanlı mültecilere 1,4 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve ortakları, 2024'te Güney Sudanlı mültecilere destek için 1,4 milyar dolar tutarında yardım çağrısında bulundu.

BMMYK ve 123 ortağı, Güney Sudanlıları desteklemek amacıyla başlattıkları "2024 Bölgesel Mülteci Müdahale Planı" çağrısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya, Kenya, Sudan ve Uganda'da yaşayan 2,3 milyon Güney Sudanlı mültecinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu yıl 1,4 milyar dolarlık yardım çağrısının başlatıldığı bildirildi.

Yardımlardan bu 5 ülkedeki Güney Sudanlılara ev sahipliği yapan yerel toplulukların da faydalanacağı belirtilen açıklamada, uluslararası topluma Güney Sudanlılara yönelik desteğini yinelemesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, 10 yıl önce Güney Sudan'da çatışmaların başlamasının ardından ciddi gıda kıtlığının yaşandığı ve iklim değişikliğinin etkisiyle insani ihtiyaçların arttığı kaydedildi.

Bu durumun Güney Sudanlı mültecilerin yeniden yerinden edilmelerine neden olduğu belirtilen açıklamada, "Dört yıl üst üste yaşanan sel baskınları, evleri ve geçim kaynaklarını da yok etti. Bu da Güney Sudanlıların daha fazla sınır ötesine hareket etmesini tetikledi." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Güney Sudan'ın, Afrika'daki en büyük mülteci krizinin kaynağı olmayı sürdürdüğü bildirilerek, Sudan'daki savaşın yaklaşık 200 bin Güney Sudanlıyı ülkenin daha güvenli bölgelerine taşınmaya ve yüz binlercesini de Güney Sudan'a dönmeye zorladığı kaydedildi.

Güney Sudan ve çevresinde 2 milyondan fazla kişinin uluslararası korumaya ihtiyacının olduğu vurgulandı.