Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde 33 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik botta 2'si çocuk toplam 33 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, başka bir lastik botta bulunan 15 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

22.02.2024 22:43  Güncelleme: 22:46
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Durdurulan lastik bottaki 2'si çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi. Ekipler, lastik bottaki 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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