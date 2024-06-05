Bodrum açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-112) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.
Lastik bottaki 7'si çocuk 41 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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