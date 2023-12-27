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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, lastik botlar içerisinde bulunan 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, başka bir lastik botta tespit edilen 31 düzensiz göçmen ise yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 göçmen yakalandı
27.12.2023 - 02:13,
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgelere Sahil Güvenlik Botları görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki ayrı lastik bottaki 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

Farklı zamanda Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edilerek durdurulan başka bir lastik bottaki 31 düzensiz göçmen de yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muğla'nın Bodrum ilçesinde 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 göçmen yakalandı - Son Dakika
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