 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bodrum Açıklarında 49 Kaçak Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum Açıklarında 49 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 27 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 22 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca başka ülkelere gitmeye çalışan 28 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Bodrum Açıklarında 49 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
01.01.2024 - 12:40,  Güncelleme: 12:42
Abone Ol

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 27 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 22 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca başka ülkelere gitmeye çalışan 28 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 30 Aralık 00.15'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, başka ülkelere gitmeye çalışan 28 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 05.00 ile 08.50'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 27 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 22 kaçak göçmeni de kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Yunanistan, Bodrum, Göçmen Kaçakçılığı, Sahil Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Açıklarında 49 Kaçak Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika


12:44
İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13
2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02
Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48
Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47
Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı

Son Dakika
12:44 İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02 Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48 Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47 Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 13:30:43. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum Açıklarında 49 Kaçak Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement