Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci: "Bütün İmkanlarımız Sizler İçin Seferberdir, Gaziler Günü'nüzü Kutluyorum" - Son Dakika
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Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci: "Bütün İmkanlarımız Sizler İçin Seferberdir, Gaziler Günü'nüzü Kutluyorum"

Bodrum Belediye Meydanı'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Gazilik gibi kutsal bir mertebeyle bugün yaşamınızı sürdürüyorsunuz. Bütün imkanlarımız sizler için seferberdir, Gaziler Günü'nüzü kutluyorum" dedi.

19.09.2024 15:14
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(MUĞLA)- Bodrum Belediye Meydanı'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Gazilik gibi kutsal bir mertebeyle bugün yaşamınızı sürdürüyorsunuz. Bütün imkanlarımız sizler için seferberdir, Gaziler Günü'nüzü kutluyorum" dedi.

Bodrum Belediye Meydanı'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene ilçe Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Başsavcı Hasan Dalak, İlçe Garnizon Komutanı Ertan Benli, Muharip Gaziler Derneği ilçe Şube Başkanı Hasan Külcü ve dernek üyeleri, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk heykeli önünde çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tören, Muharip Gaziler Derneği ilçe Şube Başkanı Hasan Külcü'nün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü ve üyeleri Gaziler Günü programı kapsamında belediye başkanlığı ve kaymakamlığı ziyaret etti.

"Bütün imkanlarımız sizler için seferberdir"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Gaziler Günü kapsamında yaptığı konuşmada, her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olacaklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden ve vatan savunmasında 'gerektiği zaman canımızı seve seve feda edeceğiz' ilkesiyle hareket eden siz aziz gazilerimiz, vatanın savunmasında gerek yurt içinde gerek yurt dışında çok kıymetli görevlerde bulundunuz. Gazilik gibi kutsal bir mertebeyle bugün yaşamınızı sürdürüyorsunuz. Sizlerle birlikte olmaktan, Bodrum'da sizlerle yaşamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Dernek Başkanımız Hasan Külcü ile birlikte talep ve önerilerinizi gerçekleştirmek için elimizden gelen çabayı sarf etmeye devam edeceğiz. Bütün imkanlarımız sizler için seferberdir, Gaziler Günü'nüzü kutluyorum" diye konuştu.

Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi başkan ve üyeleri; Kaymakam Mustafa Çit, Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu ve meclis üyeleri ile Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'de düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi.

Gaziler, yemeğin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe'de gerçekleştirilen Gaziler Paneli'ne katıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci: 'Bütün İmkanlarımız Sizler İçin Seferberdir, Gaziler Günü'nüzü Kutluyorum' - Son Dakika

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