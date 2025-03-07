Bodrum Belediyesi İlk 'Kadın Yaşam Merkezi'ni Hizmete Açtı

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, kadınların sosyal hayatta daha güçlü ve aktif yer almasına katkıda bulunmak amacıyla ilk 'Kadın Yaşam Merkezi'ni hizmete açtı. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Kadınlar hala pek çok alanda engellerle, baskılarla, yıldırma politikalarıyla karşı karşıya kalıyorlar. İşte bu merkez, tam da bunun için var. Kadınların birlikte üreteceği, öğreneceği, paylaşacağı, birbirine güç vereceği bir alan yaratmak için var. Çünkü kadınlar güçlendikçe toplum da güçlenir" dedi.

Bodrum Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınların güçlenmesi, sosyal hayatta daha aktif rol alması ve dayanışmanın artmasını sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. Bu kapsamda Bodrum'da bir ilk olan Kadın Yaşam Merkezi, Çiftlik Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen açılış programına Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Birinci Bölge Daire Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ve ilçe yönetimi, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri, Çiftlik ve Kızılağaç mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Kadınlar güçlendikçe toplum da güçlenir"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi'nin sadece bir mekan olarak kalmayacağını, merkezin kadın dayanışmasının, eşitlik mücadelesinin ve özgürleşmenin bir simgesi olacağını belirterek şöyle konuştu:

"Kadınlar eğitimde, çalışma hayatında, siyasette, sanatta, sporda ve hayatın her alanında eşit haklar için emek ve mücadele veriyor. Ama hala pek çok alanda engellerle, baskılarla, yıldırma politikalarıyla karşı karşıya kalıyorlar. İşte bu merkez, tam da bunun için var. Kadınların birlikte üreteceği, öğreneceği, paylaşacağı, birbirine güç vereceği bir alan yaratmak için var. Çünkü kadınlar güçlendikçe toplum da güçlenir. Kadınlar özgürleştikçe toplum da özgürleşir. Bodrum Belediyesi olarak kadınların ekonomik bağımsızlığını kazanması, sosyal hayatta daha aktif rol alması ve haklarını daha güçlü savunabilmesi için durmadan çalışıyoruz. Kadın Yaşam Merkezimiz de bu mücadelenin en önemli parçalarından biri olacak. Atölyeler, eğitimler, farkındalık etkinlikleri ve dayanışma ağlarıyla kadınlar yalnız olmadıklarını hissedecekler. Çiftlik'te attığımız bu ilk adım, Bodrum'un diğer mahallelerinde de Kadın Yaşam Merkezlerimizin açılması için bir yol haritası olacak. Hem Bodrum Belediye Başkanı kimliğimle hem de hemşehriniz Tamer Mandalinci olarak diyorum ki; kadınların özgürleşmesi, eşit haklara erişmesi ve yaşamın her alanında hak ettiği yeri alması için var gücümle çalışacağım. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün arifesinde bu merkezi açmış olmanın haklı ve güçlü gururunu yaşıyoruz. Tüm kadınların eşit, adil ve özgür bir dünyada yaşamasını temenni ediyor, merkezimizin açılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Çiftlik Mahalle Muhtarı Hasan Kocaman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak Kadın Yaşam Merkezi'nin ilkinin mahallelerinde açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Kadınlarımıza ve çocuklarımıza yeni fırsatlar sunacağız"

Bodrum'da bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Gözde Çakıroğlu, "Kadınların güçlenmesinde her zaman destek olan Başkanımız Tamer Mandalinci'nin talimatlarıyla bugün burada Çiftlik Kadın Yaşam Merkezini açıyoruz. Kadınların eşitlik mücadelesinin simgesi olan 8 Mart haftasında, kadınları ve çocukları destekleyecek bir merkezi açmak bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Burada düzenlenecek atölyeler, söyleşiler ve etkinliklerle kadınlarımıza ve çocuklarımıza yeni fırsatlar sunacağız. Merkezimizin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Burası birlikte üretme merkezi olacak"

Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Kadın Kolu Başkanı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyon Başkanı Umut Anıl Özdoğan ise "Bugün yalnızca bir merkezin açılışını yapmak için değil, aynı zamanda kadın dayanışmasının, eşitlik mücadelesinin ve umudun bir adım daha ileriye taşındığı bir günü anmak için bir araya geldik. Sadece bir takvim yaprağına sığmayacak kadar büyük bir anlam ve öneme sahip olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne rastlayan bu açılış, Bodrum Belediyesi'nin gençlik ve gelecek vizyonunun en büyük işaretlerinden biri olarak görülmelidir. Burası bir dayanışma alanı, bir güçlenme noktası, bir nefes alma ve birlikte üretme merkezi olacak. Bu merkez, kadınların yalnız olmadığını hissettirecek, dayanışmanın ve birlikte güçlenmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Tamer Mandalinci, kadınlarla birlikte merkezin açılışını gerçekleştirdi. Katılımcılarla birlikte Kadın Yaşam Merkezini gezen Mandalinci, tören sonunda Kadın ve Aile Hizmetleri'nin açtığı standı da ziyaret etti.

Çiftlik Mahalle Muhtarlığı binası üst katında yer alan Çiftlik Kadın Yaşam Merkezinde, kadınlara ve çocuklara yönelik sosyal aktiviteler düzenlenerek farkındalık yaratılacak, eğitici ve öğretici atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.