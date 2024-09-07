Bodrum Belediyesi Mumcular Mahallesi'nde temizlik seferberliği başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum Belediyesi Mumcular Mahallesi'nde temizlik seferberliği başlattı

Geniş Video İzle

Bodrum Belediyesi ekipleri, Mumcular Mahallesi'nde kapsamlı temizlik çalışmalarına başladı. Temizlik seferberliği kapsamında cadde ve sokaklarda ot temizliği, atık temizliği, yıkama ve budama işlemleri gerçekleştirildi.

07.09.2024 11:05  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi ekipleri, temizlik seferberliği kapsamında Mumcular Mahallesi genelinde kapsamlı temizlik yaptı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatı ile başlatılan temizlik seferberliği, farklı müdürlüklerden 70 personel ve 12 araç ile Mumcular Mahallesi'nde devam etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmaya Destek Hizmetleri, Zabıta, Kültür ve Sosyal İşler, Fen İşleri, Veteriner İşleri, Tarımsal Hizmetler, Plan ve Proje müdürlüklerinde görevli personel, Gölbaşı Mahalle Muhtarı Toprak Bakar ve Karaova Mahalle Muhtarı Muhammet Karademir katıldı.

Faaliyetlerde cadde ve sokaklarda ot temizliği, atık temizliği, yıkama, süpürme, yola taşan ağaç ve çalılarda budama gerçekleştirilirken Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de sorumluluk alanlarında temizlik yaptı. Seferberlik süresince toplanan 3 bin 485 kilogram atık, Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.

Seferberlik, belirlenen plan doğrultusunda farklı mahallelerde devam edecek.

Bodrum Belediyesi Mumcular Mahallesi\'nde temizlik seferberliği başlattı
Kaynak: ANKA

Güncel, Bodrum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi Mumcular Mahallesi'nde temizlik seferberliği başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 00:30:27. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi Mumcular Mahallesi'nde temizlik seferberliği başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement