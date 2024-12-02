Bodrum Belediyesi'nden Gıda Güvenliği Denetimleri - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi'nden Gıda Güvenliği Denetimleri

Bodrum Belediyesi\'nden Gıda Güvenliği Denetimleri

Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri, bir haftada 189 işletmeyi denetleyerek gıda güvenliği ve hijyen koşullarını kontrol etti. 65 işletmeye cezai işlem uygulandı, son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

02.12.2024 14:27  Güncelleme: 14:29
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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri, market, fırın ve restoranlarda gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerle halk sağlığını koruma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 1 haftada 189 işletme denetlendi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde denetimler yapılıyor. Ekipler, yürütülen denetimlerde temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde son kullanma tarihi ve ürünlerin saklanma koşulları ile genel temizlik durumu kontrolleri gerçekleştiriyor. Ayrıca unlu mamuller üzerine faaliyet gösteren işletmeler ile restoranlarda denetimler sürerken gıda ürünlerinin güvenilirliği, hijyen koşulları, ilgili yasalara uygunluk, üretim alanlarının temizlik standartlarına uygunluğunun kontrolü sağlanıyor.

Bu kapsamda 1 haftada 114 market, 40 fırın ve 35 restoran denetlendi. Kurallara uyan market, fırın ve restoran işletmecilerine teşekkür edilirken eksiklik görülen veya ilgili kanun maddelerine uymadığı tespit edilen 65 market, fırın ve restorana ilgili kanun maddelerince cezai işlem uygulandı. 38 markette tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş ürün, imha edilmek üzere yediemine alındı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi'nden Gıda Güvenliği Denetimleri - Son Dakika

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