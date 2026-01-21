Coğrafi İşaretli Bodrum Mandalini, Tüketiciyle Doğrudan Buluşuyor

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında hem üreticiler destekleniyor hem de coğrafi işaretli Bodrum mandalini, tüketiciyle doğrudan buluşturuluyor.

Bodrum Belediyesi ve Belediye A.Ş. iş birliğinde geliştirilen yeni satış ve dağıtım stratejileriyle Bodrum mandalini, Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor. Çalışmalar kapsamında 5 ve 10 kilogramlık özel paketler halinde hazırlanan mandalinler, anlaşmalı kargo firması aracılığıyla tüketicilere gönderiliyor. Üzerinde özel mesajların da yer aldığı paketler adreslerine teslim edilirken, yeni siparişlerin hazırlıkları da devam ediyor.

Tek seferde 50 tonluk sipariş

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün üreticileri desteklemek için yürüttüğü bir diğer organizasyonla Mersin'e 50 ton Bodrum mandalini sevk ediliyor. Bahçelievler, Turgutreis, Müskebi, Dereköy ve Bitez mahallelerinde üretim yapan 18 üreticiden alınan toplam 50 ton mandalinin sevk ve lojistik süreci, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından yürütülüyor.

Mandalinin kendi yaşamındaki ve Bodrum kültüründeki yerine sık sık vurgu yapan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin de katıldığı turuncu hasat döneminde, toplam 34 üreticiden 63 seferde, 69 ton Bodrum mandalini alımı gerçekleştirildi.

Bodrum mandalinini korumaya ve geliştirmeye yönelik her türlü çalışmayı titizlikle yürüttüklerini belirten Mandalinci, "Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ve Belediye A.Ş. iş birliğiyle yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında; 72 üreticimizden tonlarca Yeşil Bodrum Mandalini alımı gerçekleştirmiştik. Şimdi de geliştirdiğimiz yeni proje ve stratejilerle Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketicileri Bodrum Mandaliniyle buluşturuyoruz. Yapılan çalışmalarla birlikte her yıl yükselen bir ivmemiz var. Bodrum Mandalini üreticileri bize güvensin, ürününe sahip çıksın; biz de tüm ekip arkadaşlarımla birlikte onlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

50 tonluk sevkiyat için bahçelerinden Bodrum mandalini alımı yapılan üreticiler de son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

-Hasan Akalan: "Bu çalışma, bu tempo böyle devam ederse hem mandalincilik hem de çiftçi kalkınır."

-Barış Yücel Yavuz: "Normalde pazarlarda stant açarak satıyorduk ya da başka pazarcı arkadaşlarımız geliyordu. Onlar alıyordu ve tabii ki fiyatlar düşük oluyordu. Belediyemiz şimdi daha yüksek fiyattan alım yapmaya başladı."

-İbrahim Özdemir: "Satmakta zorlanıyorduk, belediye alım yapınca daha iyi oluyor."

Bodrum mandalinini yalnızca bugünün değil, geleceğin de ürünü haline getirmeyi hedefleyen Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, farkındalık çalışmalarını eğitim alanına da taşıyor. Bu kapsamda Bitez Mahallesi'ndeki uygulama bahçesinde öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İlçe genelindeki okullardan gelen öğrenciler, sınıflar halinde katıldıkları ziyaretlerde Bodrum mandalininin tarihini, üretim sürecini ve hasadını öğrenirken; dalından mandalin toplayarak birebir deneyim yaşama fırsatı buluyor.

Yeşil mandalin döneminde de üreticiler desteklenmişti

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde, ilgili paydaşların desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında yeşil Bodrum mandalini döneminde de üreticiler yalnız bırakılmadı. Bu dönemde toplam 72 üreticiden 70 ton mandalin alımı gerçekleştirildi. Alımı yapılan yeşil Bodrum mandalinleri de yine Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü organizasyonuyla Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıldı.