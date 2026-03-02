Bodrum Genelinde İyileştirme ve Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde iyileştirme ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ortak kullanım alanlarını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla ilçe genelinde yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Doğrama, demir, boya/badana, elektrik, tesisat alanlarında mesleki yeterliliğe sahip ekipler; vatandaşlar, mahalle muhtarlıkları ile kamu kurumlarından gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirdikleri denetimlerde tespit ettikleri eksikliklere müdahale ediyor. Bu kapsamda ekipler; Çırkan Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde ve Ortakent Sağlık Kabinindeki tuvaletlerde bakım ve onarım işlemleri yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile iş birliğinde Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde bulunan yol üstü mazgalların tamiratı yapılırken, Bodrum Pazar Yeri çatısında gerekli onarımlar tamamlandı. Mumcular Mahallesi'nde bulunan halı sahanın tel örgüleri de tamir edildi.

Elektrik İşleri Birimi, aydınlatmaya yönelik Bodrum genelindeki talepleri yerine getiriyor. Son olarak Konacık Kaan Ali Danaş Çocuk Parkı'nda solar aydınlatma çalışmasına başlayan ekipler, İskele Caddesi Bodrum Cruise Port alanında da aydınlatma çalışması gerçekleştirdi. Gelen talep üzerine Türkkuyusu Mahallesi Mars Mabedi Caddesi ile Eskiçeşme Mahallesi 3148 Sokak'ta aydınlatma çalışması yapıldı. Ayrıca, Ortakent Mahallesi garaj alanında yer alan projektörlerin de değişimi gerçekleştirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan destekler kapsamında ilçe genelindeki okulların ihtiyaçlarına cevap veriliyor. Okullarda çit yapımı, boya-badana işleri, çatı onarımları ve bahçe kapısı imalatları da belirli bir program çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Atölyeler Birimi, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere üretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Yetkililer, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamaya ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerine planlı şekilde devam edeceklerini belirtti.