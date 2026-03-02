Bodrum Genelinde İyileştirme ve Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum Genelinde İyileştirme ve Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

02.03.2026 10:26  Güncelleme: 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki ortak kullanım alanlarını güvenli ve konforlu hale getirmek için bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çeşitli alanlarda tamiratlar yaparak kamu ihtiyaçlarına cevap veriyor.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde iyileştirme ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ortak kullanım alanlarını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla ilçe genelinde yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Doğrama, demir, boya/badana, elektrik, tesisat alanlarında mesleki yeterliliğe sahip ekipler; vatandaşlar, mahalle muhtarlıkları ile kamu kurumlarından gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirdikleri denetimlerde tespit ettikleri eksikliklere müdahale ediyor. Bu kapsamda ekipler; Çırkan Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde ve Ortakent Sağlık Kabinindeki tuvaletlerde bakım ve onarım işlemleri yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile iş birliğinde Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde bulunan yol üstü mazgalların tamiratı yapılırken, Bodrum Pazar Yeri çatısında gerekli onarımlar tamamlandı. Mumcular Mahallesi'nde bulunan halı sahanın tel örgüleri de tamir edildi.

Elektrik İşleri Birimi, aydınlatmaya yönelik Bodrum genelindeki talepleri yerine getiriyor. Son olarak Konacık Kaan Ali Danaş Çocuk Parkı'nda solar aydınlatma çalışmasına başlayan ekipler, İskele Caddesi Bodrum Cruise Port alanında da aydınlatma çalışması gerçekleştirdi. Gelen talep üzerine Türkkuyusu Mahallesi Mars Mabedi Caddesi ile Eskiçeşme Mahallesi 3148 Sokak'ta aydınlatma çalışması yapıldı. Ayrıca, Ortakent Mahallesi garaj alanında yer alan projektörlerin de değişimi gerçekleştirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan destekler kapsamında ilçe genelindeki okulların ihtiyaçlarına cevap veriliyor. Okullarda çit yapımı, boya-badana işleri, çatı onarımları ve bahçe kapısı imalatları da belirli bir program çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Atölyeler Birimi, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere üretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Yetkililer, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamaya ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerine planlı şekilde devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Bodrum, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Genelinde İyileştirme ve Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş büyürken Papa’dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin
Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler
Herkes Ahmedinejat’ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor
Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor

11:58
Kuveyt’te ABD’ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
Kuveyt'te ABD'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
11:50
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
11:31
İstanbul’da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
11:28
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
11:07
İran’ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
10:30
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 12:27:00. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum Genelinde İyileştirme ve Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.