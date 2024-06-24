Bodrum Belediyesi Ortakent Çaldırak Parkı'na Solar Aydınlatmalar Kurdu - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Ortakent Çaldırak Parkı'na Solar Aydınlatmalar Kurdu

Bodrum Belediyesi, Ortakent Çaldırak 30 Ağustos Zafer Parkı'na güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma sistemleri kurarak sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor.

24.06.2024 14:33
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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından Ortakent Çaldırak 30 Ağustos Zafer Parkı'na solar aydınlatmalar kuruldu.

Bodrum Belediyesi, sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek amacıyla Ortakent Çaldırak 30 Ağustos Zafer Parkı'na güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma sistemleri kurdu. Proje kapsamında parka dört adet sensörlü solar aydınlatma sistemi yerleştirildi. Kurulan aydınlatma sistemleri, elektrik şebekesine bağlı olmaksızın enerji sağlayabiliyor ve sensörlü yapıları sayesinde gerektiğinde devreye girerek enerji tasarrufu sağlıyor.

Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen bu girişim, elektrik şebekesine bağımlılığı azaltmayı ve karbon salınımını önemli ölçüde düşürmeyi hedefliyor. Ayrıca, aydınlatma sistemlerinin çevre dostu yapısı ve düşük bakım maliyetleri sayesinde uzun dönemli tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Ortakent Çaldırak 30 Ağustos Zafer Parkı'nda elde edilecek sonuçlar, gelecekte benzer projelerin uygulanması için de referans olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi Ortakent Çaldırak Parkı'na Solar Aydınlatmalar Kurdu - Son Dakika

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