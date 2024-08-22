Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda Yeni Oyuncular - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda Yeni Oyuncular

Geniş Video İzle

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, geniş kapsamlı oyuncu seçmesi düzenleyerek 15 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Seçmeler sonucunda belirlenen oyuncular, 2024-2025 sezonunda dört farklı oyunla seyircilerle buluşacak.

22.08.2024 09:56  Güncelleme: 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, sahnelere yeni yetenekler kazandırmak için geniş kapsamlı oyuncu seçmesi düzenledi. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Hayatımızın her alanında olmasını arzu ettiğimiz sanatın her zaman yaşamasını diliyoruz. Bodrum'da tiyatrolu günler hiç bitmesin, perdemiz hiç kapanmasın" dedi.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncu seçmeleri, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Metin Zakoğlu, Bale Sanatçısı Serap Aksoy, Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Öğretim Görevlisi ve Serkan Üstüner ve Bodrum Kent Orkestrası Şefi Adil Sevencan'ın jüri üyeliğinde yapıldı. 19- 20 Ağustos'ta Belediye Nurol Kültür Merkezi'nde yapılan seçmeler, her yaştan oyuncuya kapılarını açtı.

15 yeni oyuncu, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda

Seçmeler sonucu on asil, beş yedek olmak üzere toplam on beş oyuncu, Şehir Tiyatroları'nda yer almaya hak kazandı. Oyunculuk seçme sınavını kazanan oyuncular, Cansu Tekoluk Çağatay, Gül Yalçınkaya, Manolya Elmasri, Ayşegül Karademir, Kemal Sülo, Evren Canbulat, Ahmet Umut Doğan, M. Çayan Karataş, Serkan Atar ve Mehmet Talha Karabaş olurken; Sıla Çelik, Öyküm Ayal, Özlem Dila Hür, Furkan Serdar ve Berker Mehmet Korkmaz ise yedek kadroda yer aldı.

Tiyatrolu Günler Başlıyor

Şehir Tiyatroları 2024-2025 sezonunda birbirinden farklı dört oyunuyla dönüşümlü olarak haftanın dört akşamı Nurol Kültür Merkezi ve Herodot Kültür Merkezi'nde seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Oyun repertuarının 27 Ağustos Salı günü açıklanması ile bilet satışları başlayacak, ilk perde 1 Ekim haftasında açılacak.

"Bodrum'da tiyatrolu günler hiç bitmesin, perdemiz hiç kapanmasın"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yapılan çalışma ile ilgili şunları söyledi:

"Dekorundan ışığına, kostümünden müziğine, sahne önü ve arkasında görevli çalışanları ve kıymetli tiyatro sanatçılarımızla var ettiğimiz Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, sanatseverleri selamlamak için hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, sahnesine yeni bir soluk getirecek çalışmalar yapıyor. En son birbirinden yetenekli yeni oyuncularımızı seçtik. Yapılan çalışmayla sahne sanatlarına olan ilginin daha da artacağı kanısındayız. Hayatımızın her alanında olmasını arzu ettiğimiz sanatın her zaman yaşamasını diliyoruz. Bodrum'da tiyatrolu günler hiç bitmesin, perdemiz hiç kapanmasın."

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Metin Zakoğlu ise "Kulisinde sevgi olmayan tiyatronun sahnesinde sanat olmaz" bakış açısıyla yola çıktığını ve adil, eşit, liyakatli seçimlerin tamamlandığını belirtirken, "Birbirinden değerli on beş ismi çok kıymetli jüri üyeleri ile değerlendirip kentimize ve ulusal tiyatromuza kazandırdık. Çok yakında açıklanacak repertuarımız ile 1 Ekim'de 'Perde!' demeye can atıyoruz" dedi.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları\'nda Yeni Oyuncular
Kaynak: ANKA

Bodrum, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda Yeni Oyuncular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:14 Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti Abdullah Avcı’dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı
19:17 İlkay’dan sonra bir veda daha Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
18:31 Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu
18:16 Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:52 Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 13:59:37. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda Yeni Oyuncular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement