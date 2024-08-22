Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları\'nda Yeni Oyuncular

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, sahnelere yeni yetenekler kazandırmak için geniş kapsamlı oyuncu seçmesi düzenledi. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Hayatımızın her alanında olmasını arzu ettiğimiz sanatın her zaman yaşamasını diliyoruz. Bodrum'da tiyatrolu günler hiç bitmesin, perdemiz hiç kapanmasın" dedi.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncu seçmeleri, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Metin Zakoğlu, Bale Sanatçısı Serap Aksoy, Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Öğretim Görevlisi ve Serkan Üstüner ve Bodrum Kent Orkestrası Şefi Adil Sevencan'ın jüri üyeliğinde yapıldı. 19- 20 Ağustos'ta Belediye Nurol Kültür Merkezi'nde yapılan seçmeler, her yaştan oyuncuya kapılarını açtı.

15 yeni oyuncu, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda

Seçmeler sonucu on asil, beş yedek olmak üzere toplam on beş oyuncu, Şehir Tiyatroları'nda yer almaya hak kazandı. Oyunculuk seçme sınavını kazanan oyuncular, Cansu Tekoluk Çağatay, Gül Yalçınkaya, Manolya Elmasri, Ayşegül Karademir, Kemal Sülo, Evren Canbulat, Ahmet Umut Doğan, M. Çayan Karataş, Serkan Atar ve Mehmet Talha Karabaş olurken; Sıla Çelik, Öyküm Ayal, Özlem Dila Hür, Furkan Serdar ve Berker Mehmet Korkmaz ise yedek kadroda yer aldı.

Tiyatrolu Günler Başlıyor

Şehir Tiyatroları 2024-2025 sezonunda birbirinden farklı dört oyunuyla dönüşümlü olarak haftanın dört akşamı Nurol Kültür Merkezi ve Herodot Kültür Merkezi'nde seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Oyun repertuarının 27 Ağustos Salı günü açıklanması ile bilet satışları başlayacak, ilk perde 1 Ekim haftasında açılacak.

"Bodrum'da tiyatrolu günler hiç bitmesin, perdemiz hiç kapanmasın"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yapılan çalışma ile ilgili şunları söyledi:

"Dekorundan ışığına, kostümünden müziğine, sahne önü ve arkasında görevli çalışanları ve kıymetli tiyatro sanatçılarımızla var ettiğimiz Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, sanatseverleri selamlamak için hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, sahnesine yeni bir soluk getirecek çalışmalar yapıyor. En son birbirinden yetenekli yeni oyuncularımızı seçtik. Yapılan çalışmayla sahne sanatlarına olan ilginin daha da artacağı kanısındayız. Hayatımızın her alanında olmasını arzu ettiğimiz sanatın her zaman yaşamasını diliyoruz. Bodrum'da tiyatrolu günler hiç bitmesin, perdemiz hiç kapanmasın."

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Metin Zakoğlu ise "Kulisinde sevgi olmayan tiyatronun sahnesinde sanat olmaz" bakış açısıyla yola çıktığını ve adil, eşit, liyakatli seçimlerin tamamlandığını belirtirken, "Birbirinden değerli on beş ismi çok kıymetli jüri üyeleri ile değerlendirip kentimize ve ulusal tiyatromuza kazandırdık. Çok yakında açıklanacak repertuarımız ile 1 Ekim'de 'Perde!' demeye can atıyoruz" dedi.