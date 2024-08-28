Bodrum Belediyesi ve Nazmi Canbaz Anaokulu Projesi İçin Protokol İmzaladı

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi ile iş insanı Nazmi Canbaz arasında 'Anaokulu Projesi' için protokol imzalandı. belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Bodrum'un dört bir yanına eğitimi yaymak hedefiyle kıymetli bağışçılarımızın da yardım ve destekleriyle önemli işlere imza atıyoruz" dedi.

Bodrum Belediyesi Başkanlık makamında, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile Nazmi Canbaz arasında Turgutreis- Bahçelievler'de Belediye Saadet Canbaz Anaokulu Projesi için protokol imzalandı.

Turgutreis Mahallesi'nde belediye mülkiyetinde bulunan alanda, iş insanı Nazmi Canbaz'ın katkılarıyla yapılması planlanan Belediye Saadet Canbaz Anaokulu, bölgedeki ihtiyacı gidermeyi hedefliyor. 6 sınıf ve 112 öğrenci kapasiteli olması planlanan anaokulunun içerisinde mutfak ve yemekhane bölümleri de yer alacak.

Belediye ile eğitim alanında yapmış oldukları iş birliklerini çok önemsediklerini belirten Nazmi Canbaz, çocukların küçük yaştan itibaren güvenli ve kaliteli ortamlarda hayata hazırlanmalarının önemine işaret etti. Canbaz, çocukların hayatına dokunmak, onları iyi birer birey olarak yetiştirebilmek için yapmış oldukları bu uygulamalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Konacık, Çırkan, Gümbet ve Mumcular mahallelerine Belediye tarafından yapılan anaokulları sonrası hizmetin, kentin farklı bölgelerine de yayılmasının önemini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bodrum'un dört bir yanına eğitimi yaymak hedefiyle kıymetli bağışçılarımızın da yardım ve destekleriyle önemli işlere imza atıyoruz. Fırsatı olan, imkanları elveren herkesin eğitime, çocuklarımıza kalite ortamlar sunabilmek için yaratılan alanlara katkı sunmasını istiyoruz. 'Birlikten kuvvet doğar' anlayışıyla uzun süredir bizimle iş birliği yapan Canbaz ailesine, Sayın Nazmi Canbaz'a çok teşekkür ederim. Konacık, Çırkan, Gümbet ve Mumcular mahallelerinde hizmete açtığımız anaokulları yanında Yalıkavak Mahalle'mizde de yapımı tamamlanmak üzere olan bir anaokulumuz var. Aynı zamanda Turgutreis Mahalle'mizde yapacağımız anaokulunun da bölge halkının ihtiyacını önemli ölçüde gidereceğini düşünüyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Nicelerine... "

Kazı ve hafriyat işlemlerinin başlatıldığı anaokulu binasının en kısa sürede bitirilerek hizmete açılması planlanıyor.