Bodrum Belediyesi, Yeni Araçlarla Hizmet Kapasitesini Artırıyor

(MUĞLA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Ankara'da düzenlenen Araç Teslim Töreni'nde, Bodrum Belediyesi'ne hizmet kapasitesini artırmak amacıyla bir adet temizlik hizmet aracı hibe edildi.

TBB'nin belediyelere yönelik destek programı kapsamında Bodrum Belediyesi'ne hibe edilen bir adet 8 metreküp kapasiteli çöp kamyonu, temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere belediye envanterine dahil edildi.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ankara'daki törene bizzat katılarak teslim aldığı araç ile ilgili yaptığı değerlendirmede, TBB'nin kurumlar arası dayanışmaya verdiği öneme dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Bugün burada, Türkiye Belediyeler Birliğimizin Türkiye genelindeki belediyelere sunmuş olduğu hibelerin kabul törenindeyiz. Biz de Bodrum Belediyesi olarak birliğimizden 8 metreküp çöp kamyonunu bugün teslim alacağız. Bölgemizde vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini ve araç-gereç donanımımızı artıracak bu güzel hibeyle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle, başta Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilimiz Sayın Vahap Seçer olmak üzere, birlik encümenimize ve birliğimize dahil olan bütün belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği, tüm belediyelerimize eşit bir şekilde destek olmaya devam ediyor."

Yeni hizmet aracı, Ankara'daki resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filosuna katılarak ilçe halkının hizmetine sunulacak.