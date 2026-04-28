Bodrum Belediyesi, Yeni Araçlarla Hizmet Kapasitesini Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum Belediyesi, Yeni Araçlarla Hizmet Kapasitesini Artırıyor

28.04.2026 09:38  Güncelleme: 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Ankara'da düzenlenen Araç Teslim Töreni'nde, Bodrum Belediyesi'ne hizmet kapasitesini artırmak amacıyla bir adet temizlik hizmet aracı hibe edildi.

TBB'nin belediyelere yönelik destek programı kapsamında Bodrum Belediyesi'ne hibe edilen bir adet 8 metreküp kapasiteli çöp kamyonu, temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere belediye envanterine dahil edildi.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ankara'daki törene bizzat katılarak teslim aldığı araç ile ilgili yaptığı değerlendirmede, TBB'nin kurumlar arası dayanışmaya verdiği öneme dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Bugün burada, Türkiye Belediyeler Birliğimizin Türkiye genelindeki belediyelere sunmuş olduğu hibelerin kabul törenindeyiz. Biz de Bodrum Belediyesi olarak birliğimizden 8 metreküp çöp kamyonunu bugün teslim alacağız. Bölgemizde vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini ve araç-gereç donanımımızı artıracak bu güzel hibeyle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle, başta Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilimiz Sayın Vahap Seçer olmak üzere, birlik encümenimize ve birliğimize dahil olan bütün belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği, tüm belediyelerimize eşit bir şekilde destek olmaya devam ediyor."

Yeni hizmet aracı, Ankara'daki resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filosuna katılarak ilçe halkının hizmetine sunulacak.

Kaynak: ANKA

Ankara, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
Tüm gazeteciler uyuşturucuya “Yaklaşma“ dedi Tüm gazeteciler uyuşturucuya "Yaklaşma!" dedi
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
Bybit’in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler Bybit'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler?
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı İki çocuk, feci şekilde can verdi Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Iğdır’da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu Iğdır'da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu

09:49
Herkes merak ediyordu Tedesco’nun neden kovulduğu ortaya çıktı
Herkes merak ediyordu! Tedesco'nun neden kovulduğu ortaya çıktı
09:48
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
09:40
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’a verilen cezaya bakın
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın
09:38
Putin’in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı’nı geçti
Putin'in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı'nı geçti
08:57
Dev bankaya operasyon 4 yönetici gözaltında
Dev bankaya operasyon! 4 yönetici gözaltında
08:33
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 09:59:43. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.