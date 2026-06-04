Bodrum'da 2 bin m² hayalet ağ temizliği - Son Dakika
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Bodrum'da 2 bin m² hayalet ağ temizliği

Bodrum\'da 2 bin m² hayalet ağ temizliği
04.06.2026 16:52
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Bodrum’da denizden çıkarılan hayalet ağlarla deniz temizliği yapıldı, 25 bin yavru levrek bırakıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, denizden 2 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı. Yaklaşık 10 yılda toplam 154 bin metrekare hayalet ağın denizden çıkarıldığını ifade eden Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Bu yılın teması, 'Dünya bize emanet.' Bu emanete Muğla ve tüm Türkiye olarak sahip çıkacağız ve emaneti çocuklarımıza en güzel şekilde teslim edeceğiz" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Hayalet Ağ ve Deniz Temizliği' etkinliği, Gündoğan Balıkçı Barınağı'nda yapıldı. Etkinliğe Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, kurum amirleri, balıkçılar ve çok sayıda genç katıldı. Deniz ekosisteminin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlik kapsamında Gündoğan Balıkçı Barınağı'nda deniz dibi temizliği, açık deniz bölümünde ise protokolün katılımıyla hayalet ağ temizliği yapıldı. Dalgıçlar aracılığıyla hayalet ağlar su yüzeyine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve gençlerin desteğiyle çıkarıldı. Yapılan çalışmada 2 bin metrekare hayalet ağının sudan çıkarıldığı belirtildi. Daha sonra Gündoğan sahilinde protokol ve bölge halkının katılımıyla denize 25 bin yavru levrek bırakıldı.

'1 MİLYON 500 BİN METREKARE DENİZ ALANI TARANDI'

Denizden yaklaşık 10 yılda 154 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldığını ifade eden Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Tüm Muğla'nın, Bodrum'un Türkiye Çevre Günü'nü kutluyoruz. Hayalet ağ ve denize takılmış atıkları İl Tarım Müdürlüğümüzün tekneleriyle beraber temizledik. Bodrum'un denizi dünyanın en güzel ve en temiz denizlerinden biri. Bizi, yunuslar karşıladı, bu Çevre Günü'nün ayrı bir güzelliği, gösterisi oldu. Denizimize, toprağımıza, suyumuza sahip çıkacağız. En iyi şekilde koruyup, geliştirip yeni nesillere teslim edeceğiz. Bu sene gençlik yılı ve hayalet ağları da Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerimizle beraber gençlerimiz çekti" diye konuştu.

'DÜNYA BİZE EMANET'

Vali Akbıyık, "Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yaklaşık 10 yılda 1 milyon 500 bin metrekareye aşkın deniz alanı tarandı, 218 farklı noktada çalışmalar yapıldı. Toplam 154 bin metrekare hayalet ağ, 151 ton da tonoz çıkarıldı. Burada yapılan çalışmada ise 2 bin metrekare hayalet ağ çıkardık. 25 bin yavru balığı çocuklarımız ve gençlerimizle beraber denizle buluşturduk. Bu yılın teması, 'Dünya bize emanet.' Bu emanete Muğla ve tüm Türkiye olarak sahip çıkacağız ve emaneti çocuklarımıza en güzel şekilde teslim edeceğiz. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Sıfır Atık hareketi kapsamında da 'Dünya ortak evimiz' sloganıyla birçok çalışmalar yapılıyor" dedi.

YUNUSLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Gündoğan açıklarında gerçekleştirilen hayalet ağ temizliği çalışması sırasında da bölgede yunus sürüsü belirdi. Sayıları yaklaşık 10'u geçen yunusların, suya dalıp çıktığı görüldü. Vali Akbıyık ve beraberindekiler de yunusları ilgiyle izledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da 2 bin m² hayalet ağ temizliği - Son Dakika

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