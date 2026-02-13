Bodrum'da 2 Köpek Tüfekle Vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bodrum'da 2 Köpek Tüfekle Vuruldu

Bodrum\'da 2 Köpek Tüfekle Vuruldu
13.02.2026 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 köpek tüfekle vurularak öldürüldü, şüpheli serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 2 köpek, tüfekle vurularak öldürüldü. Olaya ilişkin gözaltına alınn C.Ö.'nün (61) dün çıkarıldığı muhakemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz etti. Şüpheli hakkında yeniden tutuklama talep edildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda kanlar içerisinde hareketsiz yatan 2 sokak köpeğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinde köpeklerin tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, C.Ö.'yü av tüfeğiyle yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, karara itiraz eden Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili C.Ö. hakkında yeniden tutuklama talep etti.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güvenlik, Güncel, Bodrum, Muğla, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da 2 Köpek Tüfekle Vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu
Tartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladı Tartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladı
Oscar Cardozo, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için Türkiye’ye geldi Elindeki bastona dikkat Oscar Cardozo, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için Türkiye'ye geldi! Elindeki bastona dikkat
Üst düzey 10 ligde sadece 3 takım yenilmedi Mourinho ve Fenerbahçe detayı dikkat çekti Üst düzey 10 ligde sadece 3 takım yenilmedi! Mourinho ve Fenerbahçe detayı dikkat çekti
Ukraynalı Sporcu, anma kaskı sebebiyle diskalifiye edildi Ukraynalı Sporcu, anma kaskı sebebiyle diskalifiye edildi
Sağanak yağış hayatı felç etti Arabalar sular arasında kaldı Sağanak yağış hayatı felç etti! Arabalar sular arasında kaldı
Samsunspor’a sıcak bakmayan Sterling, Fenerbahçe’nin eski yıldızının öğrencisi oldu Samsunspor'a sıcak bakmayan Sterling, Fenerbahçe'nin eski yıldızının öğrencisi oldu
Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü
Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı

20:07
Meloni’nin zorlu anları Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
19:41
“Birini bıçaklamam lazım“ deyip 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırmıştı O anların görüntüleri ortaya çıktı
"Birini bıçaklamam lazım" deyip 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
19:02
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste Kırmızı kart çıktı
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste! Kırmızı kart çıktı
18:38
Trabzonspor’a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
17:34
Derbi öncesi flaş karar Sadettin Saran futbolculara duyurdu
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu
17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 20:43:07. #.0.5#
SON DAKİKA: Bodrum'da 2 Köpek Tüfekle Vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.