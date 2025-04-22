Bodrum'da 23 Nisan, Etkinliklerle Kutlanacak

(MUĞLA)- Bodrum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Bu anlamlı günü kentimizde coşkuyla kutlamak, bağımsızlık ve özgürlük yolunu aziz milletine açan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için emek vermiş herkesi hatırlamak ve hatırlatmak her bir vatandaşın asli görevidir" dedi.

Bodrum'da Kaymakamlık ve Belediye başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların katkılarıyla düzenlenecek etkinliklerle 23 Nisan, coşku dolu geçecek. Sabah saat 09.30'da Belediye Meydanı'nda gerçekleşecek çelenk sunumu sonrası Bodrum Kaymakamlığı tarafından 10.30'da Bodrum Kalesi'nde kutlama programı düzenlenecek.

Bodrum Belediyesi Umurca Parkında Çocuk Şenliği

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Bodrum Şubesi tarafından Bodrum Belediyesi iş birliğiyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 13.30-18.00 saatleri arasında Umurca Parkı'nda 27'ncisi yapılacak Çocuk Şenliği'nde çocuklar, doyasıya eğlenecek. Ayrıca Yalıkavak Atatürk Meydanı'nda saat 13.00'te Yalıkavak Çocuk Şenliği ile Mumcular Bahçeyaka Mahallesi Bodrum Belediyesi Tarım Ar-Ge ve Yerel Tohum Merkezi'nde saat 15.00'te başlayacak kutlama etkinlikleri de katılımcılarına keyifli saatler sunacak.

23 Nisan'a özel park açılışı

Bodrum Belediyesi tarafından Turgutreis Atatürk Meydanı'nda yapımı tamamlanan Muhtar Mehmet Satılmış Parkı 15.30'da renkli görüntülerle açılacak. Çocukların oynayabileceği, ailelerin nefes alabileceği, gençlerin sosyalleşebileceği bir yaşam alanı olarak hazırlanan park, Turgutreis halkının kullanımına sunulacak.

Mandalinci'den çağrı: "Her yeri Türk bayraklarıyla donatalım"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ilçede coşkuyla kutlanacağını belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olması nedeniyle dünyada yankı uyandıran 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, aynı zamanda Cumhuriyet'imizin temel taşlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de kuruluşudur. Bu anlamlı günü kentimizde coşkuyla kutlamak, bağımsızlık ve özgürlük yolunu aziz milletine açan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için emek vermiş herkesi hatırlamak ve hatırlatmak her bir vatandaşın asli görevidir. Değerli halkımızın tüm evleri ve iş yerlerini bayraklarla donatması ve bugünü katılımlarıyla onurlandırması bizlerin göğsünü kabartacaktır. Bizlere ve geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza bu kutlu günü armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor; vatanımızın bekası için mücadele eden gazilerimize hürmetlerimi sunuyorum. Tüm çocuklarımızın ve halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."