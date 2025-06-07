Bodrum\'da 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralarında çocukların da bulunduğu 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
Ekipler, durdurulan fiber karinalı lastik bottaki 5'i çocuk 25 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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