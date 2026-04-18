Bodrum\'da 30 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde açıklarında batmak üzere olan fiber karinalı lastik bottaki aralarında çocukların da bulunduğu 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri önceki gün saat 01.27'de Bodrum açıklarında, su alarak batma tehlikesi geçiren lastik bottaki kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, batmak üzere olan fiber karinalı lastik bottaki ve deniz yüzeyindeki aralarında çocukların da bulunduğu 30 kaçak göçmeni kurtardı. 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.