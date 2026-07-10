Bodrum'da 35 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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Bodrum'da 35 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltında

Bodrum\'da 35 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltında
10.07.2026 18:35
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İtalya rotasındaki yelkenli teknede 14'ü çocuk 35 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında yelkenli tekne içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik Botu ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İtalya rotası üzerinde durdurulan yelkenli teknede 14'ü çocuk 35 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da 35 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltında - Son Dakika

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