Bodrum\'da 61 Kaçak Göçmen Yakalandı

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 61 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Ağustos saat 00.45'te Bodrum açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 18'i çocuk, 40 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 06.35'te Sahil Güvenlik Uçağı tarafından tespit edilen 1'i çocuk, 21 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.