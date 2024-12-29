Bodrum'da Akdeniz Foku Görüntülendi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Akdeniz foku, limanda balık avlarken görüntülendi.

Gümbet Limanı, nesli tehlike altında bulunan Akdeniz foklarından birine ev sahipliği yaptı. Sabah saatlerinde liman çevresinde balık avlayan Aknediz foku, bölgedeki balıkçılar ve tekne sahipleri tarafından ilgiyle izlendi, o anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

Nesli tehlike altında olan özel türün bölgedeki varlığı, doğaseverler arasında da heyecan yarattı.

Sosyal medyada paylaşılan fokun görüntüleri, büyük beğeni topladı.