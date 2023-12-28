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Bodrum'da Ana Su İsale Hattında Patlama - Son Dakika
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Bodrum'da Ana Su İsale Hattında Patlama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama sonucunda bazı iş yerleri su altında kaldı ve yol trafiğe kapatıldı. Patlamanın olduğu bölgede daha önce de 10'dan fazla patlama yaşandığı belirtildi. Muğla Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, patlağın olduğu noktada tamir çalışmalarına başladı ve Yarımada'nın güney mahallelerinde su kesintisi yaşanabileceği uyarısında bulundu.

28.12.2023 - 19:20,
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında patlama meydana geldi. Bölgedeki bazı iş yerlerini su basarken, patlama nedeniyle çöken yolda çukur oluştu, yol trafiğe kapatıldı. Bu arada aynı noktada 10'un üzerinde patlama meydana geldiği belirtildi.

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sabah saatlerinde ana isale hattı patladı. Patlamayla birlikte cadde suyla dolarken, bölgede bulunan bazı iş yerlerini su bastı. Patlama nedeniyle asfaltta çukur oluştu, yol trafiğe kapandı. Muğla Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekiplerince hatta giden su kesilip, patlağın olduğu noktada tamir çalışması başlatıldı. Bu arada, isale hattında aynı bölgede daha önce 10'un üzerinde patlama meydana geldiği belirtildi. Patlama sonrası hattın beslediği Yarımada'nın güney mahallelerinde bir süre su kesintisi yaşanabileceği belirtildi.

Bodrum\'da Ana Su İsale Hattında Patlama
Kaynak: DHA
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