Bodrum'da Barajlar Doldu, Su Sorunu Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Barajlar Doldu, Su Sorunu Yok

Bodrum\'da Barajlar Doldu, Su Sorunu Yok
18.02.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geyik Barajı %100, Mumcular Barajı %52 doluluk oranına ulaştı; içme suyu temininde sorun beklenmiyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine içme suyu sağlayan Geyik ve Mumcular barajlarında, son yağışlarla doluluk oranları yükseldi. Kasım ayında ölü hacim seviyelerine kadar gerileyen Geyik Barajı yüzde 100'e, Mumcular Barajı yüzde 52'ye ulaştı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, mevcut koşulların sürmesi halinde Bodrum'un içme suyu temininde sorun öngörülmediğini belirtti.

Bodrum'a içme suyu sağlayan Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranları, geçen kasım ayında ölü hacim seviyelerine kadar geriledi. Ocak ayı ortalarında Mumcular Barajı'nda doluluk oranı yüzde 7, Geyik Barajı'nda yüzde 28 civarında ölçüldü. Son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyeleri yükseldi. Son verilere göre; Mumcular Barajı yüzde 52'ye, Geyik Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı. MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, son yağışlarla birlikte Ege ve Akdeniz bölgelerindeki birçok barajda su seviyesinin yükseldiğini belirtip, "Geyik Barajı'nda su yılı başında su seviyesi ölü hacmin altındaydı. Bugün itibarıyla su seviyesi dolusavak üzerine çıktı, yüzde 100 doluluğa sahip. Dolusavaktan fazla gelen sular savuluyor" dedi.

'İÇME SUYU TEMİNİNDE BİR SORUN OLMAYACAĞI GÖZÜKÜYOR'

Doç. Dr. Özçelik, "Bu barajın hemen mansabında (Akarsuyun akış yönüne göre aşağıda kalan kısım) Milas Ovası'na sulama suyu sağlayan Akgedik Barajı var. Oradaki barajın doluluk oranı da yüzde 72'lere kadar erişti. Bodrum'a içme suyu sağlayan diğer önemli bir baraj, Mumcular Barajı'nda da su seviyesi yüzde 52'ler civarında. Bu durumda önümüzdeki dönemde; yaz aylarında hatta bu yılın sonuna kadar eğer içme suyu iletim hatlarında herhangi bir sıkıntı olmazsa, uygun işletme koşulları sağlanırsa, Bodrum'un içme suyu temininde bir sorun olmayacağı gözüküyor" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZ DİKKATLİ OLMALI'

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, aşırı bir su söz konusu olduğunu belirterek, "Normal şartlar altında biz dolu savakların çalışmasını beklemeyiz. Baraj tamamen dolduğu için su barajın mansabına akıyor. Bu barajın mansabında başka bir baraj olduğu için herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Ancak özellikle enerji barajlarımızda dolusavakların ve dip savakların açılması neticesinde mansapta yaşayan insanların mal ve can kaybı riski olma ihtimali yüksek. Bu konuda vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor" dedi.

'KENTSEL ALTYAPI' VURGUSU

Uzun bir süreden beri kuraklığın mevcut olduğunu ifade eden Doç. Dr. Özçelik, şöyle konuştu: "Yağan yağışların şiddetli olması bizim kentsel altyapıda hazırlıklı olmamızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu bölgede baraj olduğu için şiddetli sağanaklar şeklinde gelen yağışları bile tutma imkanımız oluyor. Baraj gölüne yağış yağması durumunda suyu etkin bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Ancak barajlarımızın, su tesislerimizin olmadığı, altyapılarımızın yetersiz olduğu bölgelerde suları tutamadığımız gibi kent içerisinde de taşkın etkileriyle karşı karşıya kalıyoruz."

Kaynak: DHA

Geyik Barajı, Hava Durumu, Bodrum, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Barajlar Doldu, Su Sorunu Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis’e Sunuldu CHP'li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Sunuldu
16 yaşındaki Rıdvan’ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
Üniversite hastanesinde neler oluyor Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için... Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...
Kardeş kavgasında kan aktı Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı Kardeş kavgasında kan aktı! Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün İşte komisyon raporunun detayları
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! İşte komisyon raporunun detayları
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
10:53
Türk gazeteciden Spalletti’yi delirten soru Şoke oldu
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
10:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
10:30
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul’da kar yağışı başladı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı
10:28
Trump’ın koltuğu sallanıyor Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Trump'ın koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 11:22:02. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da Barajlar Doldu, Su Sorunu Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.