Bodrum'da Birinci Gastro Marin Yerel Ürünler Kültür ve Spor Festivali Düzenlendi

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla Bitez Yalısı'nda düzenlenen Birinci Gastro Marin Yerel Ürünler Kültür ve Spor Festivali'nde mutfak atölyelerinden konserlere çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Birinci Gastro Marin Yerel Ürünler Kültür ve Spor Festivali, Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle, BOGES Bodrum tarafından hafta sonu Bitez Yalısı'nda düzenlendi.

Ege'nin ve Bodrum'un özgün tatları, eğlence ve sporun iç içe gerçekleştiği festival, Bitez Üç Fidan Parkı'ndan sahil şeridi boyunca ilerleyen kortej ile 19 Nisan Cumartesi günü başladı.

Bir otelde ve sahilde kurulan etkinlik alanında gerçekleşen festivalin açılış etkinliğine Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Kanat Özsert, Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, il ve ilçe kurum amirleri ile STK başkan ve temsilcileri katıldı.

Kültür ve Spor Festivali'nde yerel şeflerin katılımıyla mutfak atölyeleri, sahilde kurulan sahnede yerel sanatçıların konserleri, halk oyunları gösterileri; yelken, kano ve plaj survivor yarışmaları, spor ve tadım etkinlikleri ve söyleşiler yer aldı.