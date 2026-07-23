Bodrum’da bitkisel atık yağlar geri dönüşüme kazandırılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum’da bitkisel atık yağlar geri dönüşüme kazandırılacak

Bodrum’da bitkisel atık yağlar geri dönüşüme kazandırılacak
23.07.2026 15:25  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi ile HBT Muğla Geri Dönüşüm arasında bitkisel atık yağların toplanması ve geri dönüştürülmesi amacıyla protokol imzalandı. Vatandaşlar atık yağlarını belirlenen noktalara teslim edebilecek.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi ile Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi HBT Muğla Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret AŞ arasında bitkisel atık yağların toplanması ve geri dönüştürülmesi amacıyla protokol imzalandı.

Bodrum Belediyesi ile Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi HBT Muğla Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret AŞ arasında gerçekleştirilen protokol imza törenine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Başkan Yardımcısı Tolga Karademir, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ezgi Acer Çetinkaya, Habitat Enerji HBT Muğla Bölge Bayii firma sahibi Behçet Kuran katıldı.

Protokol kapsamda Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olarak belediyenin sınırları içerisinde bulunan atık bitkisel yağ üreticisi konumundaki ev, okul, site, hizmet binaları gibi yerlerde biriken bitkisel atık yağlar toplanacak. Firmanın tehlikeli atık taşıma lisansı bulunan araçları ve tehlikeli atık taşıma sertifikası bulunan şoförleri ile toplanacak atıklar lisanslı kazanım-bertaraf tesisine teslim edilecek.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri ise doğaya salınarak kirliliğe neden olan, insan ve çevre sağlığını tehdit eden atık yağların düzenli olarak toplanması için çalışmalara destek verecek.

BİTKİSEL ATIK YAĞLAR TESLİM NOKTALARINA BIRAKILABİLECEK

Bodrum Belediyesi, gelecek haftadan itibaren vatandaşların atık yağlarını daha kolay teslim edebilmesi için yeni teslim noktalarını hizmete sunuyor. Vatandaşlar, evlerinde biriktirdikleri bitkisel atık yağlarını Yalıkavak ve Ortakent Hizmet Binaları, Turgutreis ve Konacık Zabıta Binaları, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü (Bodrum Merkez) ile 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne teslim edebilecek.

Konuya ilişkin detaylı bilgi için 444 00 48 numaralı çağrı merkezinin 5499 ve 5200 dahili hatlarından İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne ulaşılabilecek.

GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Bodrum Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürüttüğü "Sıfır Atık" çalışmaları ile bitkisel atık yağların çevreye zarar vermeden toplanmasını aktif olarak destekliyor. Belediye, 2026 yılı Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında "Atık Sıvı Yağ Toplama Etkinliği" düzenleyerek farkındalık kampanyası yürüttü. Bunun yanı sıra Konacık Mahallesi'nde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde toplanan bitkisel atık yağlar, geri dönüşüme kazandırıldı.

BİR MİLYON LİTRE İÇME SUYU KİRLENİYOR

Lavaboya dökülen bir litre atık yağ, bir milyon litre içme suyunu kirletiyor ve kanalizasyon sistemlerine zarar vererek tıkanmalara ve altyapı sorunlarına yol açıyor.

Bodrum Belediyesi, yürüttüğü çalışmalarla çevresel kirliliğin önüne geçmeyi, doğal kaynakları korumayı ve gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Bodrum, Güncel, Muğla, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum’da bitkisel atık yağlar geri dönüşüme kazandırılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
Maltepe’de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı
Mısır’da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı Mısır'da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü
Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Bolu’da köylüleri isyan ettiren uygulama: Kendi imkanlarıyla yaptıkları su hattına sayaç takılacak Bolu'da köylüleri isyan ettiren uygulama: Kendi imkanlarıyla yaptıkları su hattına sayaç takılacak

15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:38
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
14:31
Özgür Özel cephesinden Bahçeli’nin teklifine jet yanıt
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
14:27
Fenerbahçe’de 7 istifa birden Aziz Yıldırım’ın en yakınındaki isim bıraktı
Fenerbahçe'de 7 istifa birden! Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı
14:20
Moskova’da savaş uçağı düştü
Moskova'da savaş uçağı düştü
14:01
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 15:51:28. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum’da bitkisel atık yağlar geri dönüşüme kazandırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.