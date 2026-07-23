Bodrum’da bitkisel atık yağlar geri dönüşüme kazandırılacak

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi ile Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi HBT Muğla Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret AŞ arasında bitkisel atık yağların toplanması ve geri dönüştürülmesi amacıyla protokol imzalandı.

Bodrum Belediyesi ile Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi HBT Muğla Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret AŞ arasında gerçekleştirilen protokol imza törenine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Başkan Yardımcısı Tolga Karademir, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ezgi Acer Çetinkaya, Habitat Enerji HBT Muğla Bölge Bayii firma sahibi Behçet Kuran katıldı.

Protokol kapsamda Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olarak belediyenin sınırları içerisinde bulunan atık bitkisel yağ üreticisi konumundaki ev, okul, site, hizmet binaları gibi yerlerde biriken bitkisel atık yağlar toplanacak. Firmanın tehlikeli atık taşıma lisansı bulunan araçları ve tehlikeli atık taşıma sertifikası bulunan şoförleri ile toplanacak atıklar lisanslı kazanım-bertaraf tesisine teslim edilecek.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri ise doğaya salınarak kirliliğe neden olan, insan ve çevre sağlığını tehdit eden atık yağların düzenli olarak toplanması için çalışmalara destek verecek.

BİTKİSEL ATIK YAĞLAR TESLİM NOKTALARINA BIRAKILABİLECEK

Bodrum Belediyesi, gelecek haftadan itibaren vatandaşların atık yağlarını daha kolay teslim edebilmesi için yeni teslim noktalarını hizmete sunuyor. Vatandaşlar, evlerinde biriktirdikleri bitkisel atık yağlarını Yalıkavak ve Ortakent Hizmet Binaları, Turgutreis ve Konacık Zabıta Binaları, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü (Bodrum Merkez) ile 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne teslim edebilecek.

Konuya ilişkin detaylı bilgi için 444 00 48 numaralı çağrı merkezinin 5499 ve 5200 dahili hatlarından İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne ulaşılabilecek.

GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Bodrum Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürüttüğü "Sıfır Atık" çalışmaları ile bitkisel atık yağların çevreye zarar vermeden toplanmasını aktif olarak destekliyor. Belediye, 2026 yılı Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında "Atık Sıvı Yağ Toplama Etkinliği" düzenleyerek farkındalık kampanyası yürüttü. Bunun yanı sıra Konacık Mahallesi'nde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde toplanan bitkisel atık yağlar, geri dönüşüme kazandırıldı.

BİR MİLYON LİTRE İÇME SUYU KİRLENİYOR

Lavaboya dökülen bir litre atık yağ, bir milyon litre içme suyunu kirletiyor ve kanalizasyon sistemlerine zarar vererek tıkanmalara ve altyapı sorunlarına yol açıyor.

Bodrum Belediyesi, yürüttüğü çalışmalarla çevresel kirliliğin önüne geçmeyi, doğal kaynakları korumayı ve gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefliyor.