Bodrum'da Çevre Kirletenlere 957 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Bodrum'da Çevre Kirletenlere 957 Bin Lira Ceza

Bodrum\'da Çevre Kirletenlere 957 Bin Lira Ceza

Bodrum'da çevreyi kirletenlere 957 bin lira ceza kesildi, kameralarla denetim artırıldı.

09.12.2024 18:48
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çevreyi kirlettiği kamerayla tespit edilenlere 957 bin 476 lira ceza kesildiği bildirildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, doğayı ve yaşam alanlarını kirletenlerle mücadele kapsamında kameralı tespit sistemine geçildiği belirtildi.

Belediye Zabıta ve Temizlik İşleri müdürlüklerince doğayı ve yaşam alanlarını kirleten şahıs veya firmalara yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda Akyarlar Mahallesi'nde sıklıkla moloz ve bahçe atığı atılan bölgeye konulan kamerayla hafriyat attığı görülen şahıslar tespit edildi. İlgili kişilere 30 bin lira cezai işlem uygulandı. Kameradan ceza uygulaması için ilk etapta Bodrum ilçe merkezi, Bitez, Turgutreis ve Akyarlar'da kritik noktalara kameralar konulurken kameralı sistemin turizm sezonuna kadar tüm mahallelere kurulması planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde vatandaşlar tarafından Yalıkavak Mahallesindeki araziye çuvallarla moloz döküldüğü ihbarını alan zabıta ekipleri, bölgede molozları döken ilgili kişileri tespit ederek 60 bin lira cezai işlem uyguladı."

Su baskınına neden olan firmaya da ceza

Açıklamada, ilçede hafta sonu etkili olan sağanak sırasında mazgallarının üzerine hafriyat ve çeşitli atıklar atarak tıkanmasına neden olan firmaya da 20 bin lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sigara izmaritlerini gelişigüzel çevreye atanlara yönelik denetimlerin de aralıksız sürdüğü ifade edilen açıklamada, izmarit denetimlerinin başladığı günden bu yana 413 şahıs veya firmaya 847 bin 476 lira cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Çevre Kirletenlere 957 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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