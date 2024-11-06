Bodrum'da Çevreyi Kirleten 97 Kişiye 199 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Bodrum'da Çevreyi Kirleten 97 Kişiye 199 Bin Lira Ceza

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sigara izmariti atarak çevreyi kirleten 97 kişiye toplamda 199 bin lira idari para cezası uyguladı. Başkan Tamer Mandalinci, çevre temizliği konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

06.11.2024 15:04
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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sigara izmariti atarak çevreyi kirletenlere yönelik yaptığı denetimlerde, 1 haftada 97 kişiye 199 bin lira idari para cezası uyguladı. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Kentimizde özellikle çevre temizliği konusunda hassas davranmak zorundayız. Bu kent hepimizin. Sahip çıkmak görevimiz" dedi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçe sınırları içinde cadde ve sokaklarda sigara izmariti atarak çevreyi kirleten kişilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, izmarit atarak çevreyi kirleten şahıslara, Bodrum Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 13. fıkrası gereğince yasal işlem yapıldı. Seyir halindeki araçlardan izmarit atarak çevreyi kirleten araç sürücüleri de tespit edilerek, yönetmeliğin 10. maddesinin 2. fıkrası gereğince yasal işlem uygulandı. İlçe genelinde bir haftalık denetimde 97 kişiye toplam 199 bin lira idari para cezası kesildi.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Kentimizde özellikle çevre temizliği konusunda hassas davranmak zorundayız. Arabadan atılan bir sigara izmaritiyle ormanlarımızın yandığını gördük. Böyle acı durumların önüne geçmek için vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını bekliyoruz. Aksi halde denetim ve uygulamalarımızla yaptırımlarda bulunmaktan mutluluk duymuyoruz. Konu ile ilgili özellikle meydanlar ve sosyal donatı alanlarını dikkatle takip edeceğiz. Bu kent hepimizin. Sahip çıkmak görevimiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Çevreyi Kirleten 97 Kişiye 199 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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