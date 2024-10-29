Bodrum\'da Cumhuriyet\'in 101. Yılı Kutlamaları için Motosikletli Kortej Düzenlendi

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, motosikletli polis ekipleri Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı kapsamında motosiklet üzerinde Türk bayrağı açarak 5 kilometrelik bir kortej düzenlendi. O anları yerli ve yabancı turistler cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

Cumhuriyetin 101'inci yılı kapsamında Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli ekipler kortej düzenledi. Korteje motosikletli polislerin yanı sıra, Off-Road araçları ile çok sayıda motosikletli vatandaş da katıldı. Gümbet'te başlayıp, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi; Belediye Meydanı güzergahının takip edildiği 5 kilometrelik kortejde polis ekipleri Türk bayrağı açtı. O anlar bölgede bulunan yerli ve yabancı turistler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.