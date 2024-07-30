Bodrum'da doktora şiddet uygulayan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bodrum'da doktora şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Bodrum\'da doktora şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde görevli doktora şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı. Zanlının kız kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Doktor Mustafa Hürkal Tezvar, hasta yakınlarının şiddetine maruz kalmış ve fenalaşmıştı. Tezvar, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

30.07.2024 17:37
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktora şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.S. ile kız kardeşi Ö.S.A, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan E.S. adliye çıkışında gazetecilerin, "Doktoru darbettiğiniz iddia ediliyor ne söyleyeceksiniz? sorusu üzerine, "Ben darbetmedim doktor, beni darbetti." ifadesini kullandı.

12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, dün hasta yakınlarının şiddetine maruz kalmış ve fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı.

Kalp hastası olduğu ve kalp pili taşıdığı belirtilen Tezvar, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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