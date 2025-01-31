Bodrum\'da Dron Destekli Trafik Denetimlerinde 75 Sürücüye Ceza

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MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, jandarma tarafından yapılan dron destekli denetimde hatalı sollama yapan, kırmızı ışıkta geçen ve emniyet kemeri takmayan 75 sürücüye toplam 230 bin lira cezai işlem uygulandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri Gölköy- Türkbükü arasında trafik denetimi yaptı. Dron destekli yapılan denetimlerde hatalı sollama yapan, kırmızı ışıkta geçen ve emniyet kemeri takmayan sürücüler takibe alındı. Yaklaşık 1 saatlik denetimde kurallara uymayan 75 sürücüye toplam 230 bin liralık cezai işlem uygulandı. Hatalı sollama nedeniyle ceza kesilen bir sürücü ise jandarma ekiplerine, Yanlış yaptım dedi.

Haber-Kamera Fırat AKAY BODRUM(Muğla),