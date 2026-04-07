Bodrum'da Eski Eş Katili Müebbet Hapse Çarptırıldı

07.04.2026 22:01
Bodrum'da Hüsne Topal'ı öldüren Hacı Ömer Alçı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, eski eşi Hüsne Topal'ı (39) tabancayla vurarak öldüren Hacı Ömer Alçı (46) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Alçı'nın cezasına indirim uygulamadı.

Olay, geçen yıl 24 Temmuz'da, saat 16.30 sıralarında, Geriş Mahallesi 6012 Sokak'ta meydana geldi. Hacı Ömer Alçı, 2021 yılında eski eşi Hüsne Topal'ın evine gitti. Evin önüne inen Topal ile Alçı arasında tartışma çıktı. Hacı Ömer Alçı, tartışmanın büyümesi ile Hüsne Topal'ı darbetti. Aldığı darbelerle yere düşen Topal'ın yardım çağrıları sonrası arkadaşı Sedat Tüter (43) yanlarına gelip, Alçı'ya engel olmaya çalıştı. Bu sırada tabancasını çıkaran Hacı Ömer Alçı, eski eşi Hüsne Topal ve Tüter'e art arda ateş etti. Topal ve Tüter kanlar içerisinde yere yığılırken, Alçı otomobille kaçtı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 çocuk annesi Hüsne Topal, yaşamını yitirdi. Hacı Ömer Alçı polis ekipleri tarafından yakalandı. Hacı Ömer Alçı'nın olayda kullandığı suç aleti tabancayı sakladığı tespit edilen oğlu Bedirhan Alçı (20) da gözaltına alındı. Depremden sonra Bodrum'a yerleştiği öğrenilen Topal'ın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi. Hacı Ömer Alçı ve oğlu Bedirhan Alçı tutuklandı. Bedirhan Alçı, geçen yıl 23 Ağustos'ta adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edildi.

8 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturmasını tamamlayıp 8 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, Hacı Ömer Alçı için boşandığı eşi Hüsne Topal'ı 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Sedat Tüter'i 'Kasten öldürmeye teşebbüsten 15 yıla kadar hapsi istendi. Alçı'nın oğlu içinse 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hacı Ömer Alçı'nın iddianamede yer alan ifadesinde, aralarında otomobil ticareti olan Topal'dan 250 bin lira alacağı olduğunu, olayın da bu nedenle çıkan tartışmada meydana geldiğini ileri sürdü. İddianamede, Hacı Ömer Alçı'nın, Hüsne Topal'a olaydan önce, "Sedat'a olan düşkünlüğün senin sonun olacak. Onunla iş için bile muhatap olma, senin sonunu getiririm. ya onu her yerden engelle ya da cesaretin varsa iş alırsın başına. Ben görürüm, duyarım nasıl olsa. İş için bile muhatap olma seni öldürürüm bilesin" diyerek küfürlü içerikler yazdığı ve tehdit ettiğinin ortaya çıktığı vurgulandı. Olayda 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten suçlanan oğlu Bedirhan Alçı da hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, Bedirhan Alçı hakkındaki dosyanın ana dosyadan ayrılmasına karar verdi.

Bodrum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'nci duruşmasında mahkeme heyeti verdiği ara kararda, olayda yaralanan Sedat Tüter'e ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun henüz dosyaya ulaşmamış olması nedeniyle, Hacı Ömer Alçı'nın Tüter'e yönelik eylemine ilişkin yargılama kısmının dosyadan ayrılmasına karar verdi. Söz konusu yargılamanın yeni bir esas üzerinden devam etmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

KARAR ÇIKTI

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın 6'ıncı ve karar duruşması görüldü. Duruşmaya Hüsne Topal'ın ailesinin yanı sıra avukatlar katıldı. Mütalaaya ilişkin son sözleri sorulan sanık Hacı Ömer Alçı, "Öldürme kastım olmadı, ben kimseyi inciten kıran bir insan değilim. Ben olay gününden beri çok pişmanım. Ben zaten yaşamıyorum" dedi.

Mahkemece sanık Hacı Ömer Alçı, kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Alçı'ya takdir indirimi başta olmak üzere cezada indirim yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

'HÜSNE'NİN MÜCADELESİ BİZİMLE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK'

Yazılı açıklama yapan aile avukatı Perihan Ceviz, "Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak takip ettiğimiz Hüsne Topal cinayeti dosyasının son celsesi görüldü. Yargılama neticesinde sanığın kadına karşı ve eski eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Sanık hakkında verilen cezada takdiri indirim de dahil olmak üzere hiçbir indirim uygulanmadı. Hüsne'nin mücadelesi bizimle yaşadı ve yaşamaya devam edecek. Mahkeme heyeti somut olayda tasarlamanın unsurlarının oluşmadığı kanaatiyle kararını vermiş olup, bu yönüyle istinaf kanun yoluna başvuracağız" dedi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: DHA

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu
Bahamalar’da köpek balıklarında uyuşturucu madde bulundu Bahamalar'da köpek balıklarında uyuşturucu madde bulundu
Artemis 2’den tarihi rekor Apollo’yu solladı Artemis 2'den tarihi rekor! Apollo'yu solladı
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor “Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor
Sultanbeyli TEM Otoyolu’nda taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
22:45
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
22:40
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
22:25
Pakistan Başbakanı Şerif: Trump’tan İran’a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum.
Pakistan Başbakanı Şerif: Trump'tan İran'a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum.
21:52
Trump’ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt’ten vatandaşlarına uyarı
Trump'ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt'ten vatandaşlarına uyarı
21:06
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
20:58
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
20:55
Görkem Sevindik’ten İsrail’li bakana cevap: Sözlerimin arkasındayım
Görkem Sevindik'ten İsrail'li bakana cevap: Sözlerimin arkasındayım
20:10
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
20:09
Trump’ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
19:33
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama
"İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
