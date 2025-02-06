Bodrum'da Fırtına Tekneyi Sürükledi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir tekne kıyıya sürüklendi.

İlçede iki gündür etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Turgutreis Mahallesi açıklarında demirli bulunan yaklaşık 15 metrelik yelkenli tekne kıyıya sürüklendi.

Sahilde yan yatan teknede hasar oluştu. Teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu, sahildeki bazı iskeleler dalgalardan olumsuz etkilendi. Bazı evlerin önünde bulunan masa ve sandalyeler sürüklenerek zarar gördü.

Bodrum Belediyesi ekipleri ilçede yaşanabilecek olumsuzluklara hızlı müdahale edebilmek için devriye ve nöbet sistemi başlattı.

Ekipler, devrilen ağaç ve kırılan ağaç dallarıyla ilgili çalışma yaptı.

Öte yandan rüzgarı fırsat bilen bazı adrenalin tutkunları denizde uçurtma sörfü yaptı.