Bodrum'da Geleneksel Türkkuyusu Sahur Yemeği - Son Dakika
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Bodrum'da Geleneksel Türkkuyusu Sahur Yemeği

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Türkkuyusu Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel sahur yemeğinde mahalle sakinleri ile bir araya gelerek birlik beraberlik mesajları verdi. Programda katılımcılar, ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı.

27.03.2025 13:11
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(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, geleneksel Türkkuyusu sahur yemeğinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Programda birlik beraberlik vurgusu yapan Mandalinci, "Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Sofralarımız bereketle gönüllerimiz sevgi, dostluk ve kardeşlikle dolsun" dedi.

39 yıldır düzenlenen Türkkuyusu Mahallesi sahur yemeği, Kadir Gecesi'nde Türkkuyusu Cami önünde mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, geleneksel Türkkuyusu sahur yemeğinde mahalle sakinleri ile buluşarak ramazan yının dayanışma ruhunu paylaştı.

Sahur yemeğine, Başkan Tamer Mandalinci'nin yanı sıra Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeğmez, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Mahalle Muhtarı Bahattin Aşkın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun"

Başkan Tamer Mandalinci, ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "İftar sofralarımızın ardından yıllardır Kadir Gecesi'nde düzenlenen sahur yemeğimizde sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'nı da aynı birlik ve dayanışma içinde karşılayacağız. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Sofralarımız bereketle gönüllerimiz sevgi, dostluk ve kardeşlikle dolsun" dedi.

İftar programlarına yoğun katılım

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ramazan ayı boyunca her gün ayrı bir mahallede iftar sofrası kuruldu. 1 Mart Cumartesi günü Türkbükü Kafe önünde başlayan iftar yemekleri, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Kaynak: ANKA

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