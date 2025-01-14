Bodrum'da Hamsi Balıklarında Denetim Yapıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Hamsi Balıklarında Denetim Yapıldı

Bodrum\'da Hamsi Balıklarında Denetim Yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Reis 48 kontrol gemisi tarafından hamsi balıklarının yasal boy sınırları ve nakil işlemlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 4 bin 25 kilogram hamsi tespit edildi.

14.01.2025 22:17  Güncelleme: 22:19
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Reis 48 kontrol gemisi tarafından avlanan hamsi balıklarının yasal boy sınırlarına ve nakil işlemlerine yönelik denetim yapıldı.

Bodrum açıklarında avlanan hamsi balıkları, bugün saat 01.00 sıralarında Reis 48 kontrol ve denetim gemisiyle denetlendi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen denetimlerde, Gündoğan Balıkçı Barınağı'nda avlanan hamsi balıklarının yasal boy sınırlarına ve nakil işlemlerine uygunluğu titizlikle incelendi. Bodrum ve Milas su ürünleri birimi personellerinin katılımıyla yapılan denetimlerde, 3 gırgır teknesinde 4 bin 25 kilogram hamsi tespit edildi. Kontrollerin ardından bakanlık sistemi üzerinden balıkların nakil onaylama işlemleri tamamlandı. Gece boyunca devam eden çalışmalarda, balıkçıların sorunları ve beklentileri dinlenirken, kota uygulamaları, üretim planlaması ve yeni destek modelleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Denetimlerle ilgili Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için kurallara uymanın önemini vurguladı. Saylak, "Av yasaklarına ve üretim planlamalarına uyum noktasında denetimlerimiz 7 gün 24 saat devam edecek. Tüm balıkçılarımıza kazasız ve bereketli bir av sezonu diliyorum" dedi.

Muğla İl Müdürlüğü'nün öncülüğünde gerçekleştirilen bu tür denetimlerin, balıkçılık sektöründe sürdürülebilirliği desteklemek ve gelecek nesillerin de deniz kaynaklarından faydalanmasını sağlamak amacıyla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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