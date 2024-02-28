Bodrum'da Hazine Arazisine İşgal ve Ağaç Kesimi İddiasıyla 20 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bodrum'da Hazine Arazisine İşgal ve Ağaç Kesimi İddiasıyla 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bodrum\'da Hazine Arazisine İşgal ve Ağaç Kesimi İddiasıyla 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hazine arazisini işgal edip, arazideki ağaçları kestikleri iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Çiftlik Mahallesi'ndeki hazine arazisinin işgal edildiği tespit edildi ve inceleme sonucunda ağaç kesimi ve doğal zeminin tahrip edildiği belirlendi. Bodrum Kaymakamı'nın talimatıyla jandarma, orman şefliği ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında izinsiz ateş yakma suçundan işlem yapıldı.

28.02.2024 16:01  Güncelleme: 16:03
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde hazine arazisini işgal edip, arazideki ağaçları kestikleri ileri sürülen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çiftlik Mahallesi'ndeki yaklaşık 7 dönümlük hazine arazisinin işgal edildiğini belirleyen kurum personeli bölgede inceleme gerçekleştirdi.

İncelemede, arazideki ağaçların kısmen kesilerek yakıldığı ve doğal zeminin tahrip edildiği saptandı.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in talimatı üzerine bölgeye jandarma, Bodrum Orman Şefliği ve belediye ekipleri sevk edildi.

Aralarında mevsimlik işçilerin de bulunduğu 20 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında ayrıca Bodrum Orman Şefliği ve Bodrum Belediyesince "izinsiz ateş yakma" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Hazine Arazisine İşgal ve Ağaç Kesimi İddiasıyla 20 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da Hazine Arazisine İşgal ve Ağaç Kesimi İddiasıyla 20 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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