Bodrum\'da İçme Su Hattı Yenileniyor

Muğla'nın Bodrum ilesinde ana içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Yılmaz Şengül ve Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kali'nin çalışmaları yerinde incelediği belirtildi.

Hattın geri kalanının yenilenmesi için proje hazırlandığı ve ihale aşamasına geçildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm bunların yanı sıra MUSKİ Genel Müdürlüğü Bodrum'da uygulanan dönüşümlü su uygulamasının sona ermesi ve halka kesintisiz su sağlanması amacıyla DSİ Genel Müdürlüğünden Geyik ve Mumcular Barajından su sağlanması talebinde bulundu. Eş zamanlı olarak üç ayrı noktada devam eden ana hat yenileme projesinde, ilk kısmın yüzde 80'i, ikinci kısmın yüzde 9'u, üçüncü kısmın ise yüzde 50'si tamamlandı. Turizm sezonunun sona ermesiyle kaldırılacak kazı yasaklarının ardından çalışmalar hız kazanacak ve Bodrum'un güney bölgesindeki arızalı hatların tamamı yenilenmiş olacak. Böylece arıza kaynaklı su kesintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. MUSKİ'nin Bodrum'daki bir diğer önemli projesi de kuzey ring hattı. Proje hazırlıkları tamamlanırken ihale sürecine geçiliyor. Bu bölgede de kısa sürede çalışmalara başlanarak, yanlış malzeme ve yapım hataları nedeniyle sık sık arızalanan hattın tamamı yenilenecek."

Bodrum'da uygulanan dönüşümlü su dağıtımına çözüm bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"1 milyon 600 bin metreküp su hacmine sahip Mumcular Barajından Bodrum'a iletilen saniyede 300 litre su, DSİ tarafından tarımsal sulama için kesilmişti. Bu durum, Bodrum'un saniyede 1100 litre olan ihtiyacını 800 litreye düşürdü. MUSKİ tarafından yapılan ilave kaynak çalışmalarıyla bu miktar 950 litre saniyeye yükseltildi. Ayrıca Geyik Barajından geçen yıl saniyede 600 litre su alınırken, bu yıl tahsis saniyede 330 litreye indirildi. Barajda şu anda 9 milyon 800 bin metreküp su bulunuyor ve bu miktar geçen yıl ile aynı seviyede. Bodrum'da su kesintilerinin önlenmesi ve dönüşümlü su verilmesi uygulamasının sona erdirilmesi için MUSKİ, DSİ Genel Müdürlüğünden saniyede 150 litre ilave su talebinde bulundu. Talebin olumlu karşılanması halinde yarımadada dönüşümlü su uygulaması sona erecek."